Grave denuncia de Ángel de Brito a El Trece: "No me quieren dejar"

Mientras se intenta definir su futuro en la TV argentina, Ángel de Brito aprovechó para hacer una fuerte denuncia contra El Trece.

Cuando Ángel de Brito terminó con LAM (Los Ángeles de la Mañana) a fines de 2021 por El Trece, se esperaba que volviera a la televisión abierta para febrero o marzo de 2022. Sin embargo, el conductor especializado en espectáculos confirmó en su cuenta oficial de Twitter (@AngeldebritoOk) que no será así y realizó una fuerte denuncia contra el canal de Grupo Clarín.

La habitual sección de #ÁngelResponde, que suele hacer en Instagram, esta vez se dio en la red social del pajarito y con algunos de sus casi 3,5 millones de seguidores, quienes se encargaron de hacerle una serie de preguntas acerca de, principalmente, su futuro profesional y de las internas que hay con El Trece.

El periodista de 45 años fue absolutamente lapidario a la hora de contestar algunas de las consultas de los fanáticos en Twitter. Por ejemplo, cuando una mujer quiso saber si regresará a la pantalla chica nacional, Ángel de Brito reaccionó de manera tajante: "Por ahora, no".

Más tarde, otro usuario le dijo si retornará en abril y la respuesta volvió a ser negativa: "No creo". Por último, la contestación más fuerte de De Brito llegó cuando le preguntaron: "¿El nuevo programa también traerá nuevo nombre?". Y el conductor pareció apuntar contra El Trece, ya que insinuó que desde la señal de aire del Grupo Clarín no le permitirán utilizar la denominación de LAM para sus futuros proyectos. "Sí. Si no me quieren dejar trabajar", concluyó "Angelito" de manera filosa e irónica.

Qué pasa con Ángel de Brito en la televisión

Si bien los rumores lo colocaban primero en Telefe y después en América TV, lo cierto hasta el momento es que él mismo se encargó de aclarar que no tiene un horizonte concreto. "No les hagan caso a las pavadas que veo que se están hablando por ahí. Cuando haya algo, se enterarán por mis redes como siempre", les pidió el presentador en varias ocasiones a sus fanáticos.

El ex jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) planea comandar otro programa vinculado con la farándula argentina y contar allí con un panel similar al de LAM. En principio, lo acompañarán otra vez Yanina Latorre, Pía Shaw, Mariana Brey y Andrea Taboada, mientras que Maite Peñoñori ya forma parte de Intrusos (América) y el panorama de Cinthia Fernández aún es incierto.