Grave amenaza de Alex Caniggia contra L-Gante: "Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante"

L-Gante mostró la amenaza que Alex Caniggia le mandó mediante un mensaje de texto, en medio de su conflicto.

L-Gante expuso los violentos mensajes que Alex Caniggia le envió en medio de su enfrentamiento. Especialmente uno en particular, en el que el influencer lo amenazó con pegarle e incluso lo llamó "simio ignorante".

Todo comenzó cuando el hijo de Mariana Nannis y "El Pájaro" Caniggia habló despectivamente sobre la música de Elián Valenzuela, a la cual describió como "pedorra". En su defensa el cantante le respondió que solo era famoso por ser el "hijo de". Desde entonces, entraron en una discusión sin fin y todo escaló cuando Caniggia lo amenazó.

“No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquiera tiene sus gustos. Yo respeto los gustos de los demás, y si lo mío no le va, no pasa nada”, contó L-Gante en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), y agregó un insólito detalle: que apenas un tiempo atrás, Caniggia le había mandado mensajes muy amistosos diciéndole que le encantaba su música.

“A mí me había mandado audios y mensajes donde decía que quería que lo vaya a visitar y que mi música era una bomba", sumó el creador de la cumbia 420. Y leyó en voz alta el fuerte mensaje que Caniggia le había mandado en una de sus peleas anteriores: "Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante".

L-Gante mostró el audio que le había mandado en aquel entonces, respondiéndole con absoluta tranquilidad: "Yo le había respondido: 'No te enojes, no te enojes. ¿Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde? Y sin embargo, yo te sigo hace rato'".

Elián no pudo entender por qué lo atacó, pero cree que "quizás su forma de laburo es a través de un personaje", ya que Caniggia suele hacer un personaje en los medios. "Pero bueno, yo también tengo mi personaje y mi personaje es ser yo. Yo tengo algo que quizás otros no tienen, puedo decir: 'Wow, esto me lo gané yo'. O contar cuánto me costó", concluyó el cantante.

Luego de las declaraciones de Elián, el mediático publicó en sus historias de Instagram: "Yo de la High, como el caviar, y vos tan mortadela... Si te gusta fumar, agachate y fumate mi vela. Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... Aunque el mono se vista de seda, mono queda. ¡Aprendela!".

Cómo empezó la pelea entre L-Gante y Alex Caniggia

Todo comenzó cuando Caniggia compartió en sus redes sociales un hit de los años 90, I'm Too Sexy. "Qué temón man, esto sí es música. Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no? Aguanten los 80 y los 90... Qué L-Gante, ni esa música de hoy en día pedorra”, apuntó el influencer.

Elián no tardó en reaccionar y eligió hacerlo a través del humor. "Pero mi cadena es más grande que la tuya, lelu lelu. El hijo de Caniggia, te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podría ser pedorra, pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden", le contestó el cantante. Y antes de despedirse, le recordó: "Si no fuera por tu papá, vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad . Abrazo".