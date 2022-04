Grave acusación de una ex de Luciano Pereyra: "Se ofendió"

Una expareja de Luciano Pereyra recordó una olvidable situación que vivieron juntos y cómo reaccionó el conocido cantante.

En los últimos días, Luciano Pereyra recibió una durísima acusación en su contra por una relación que tuvo cuando era más joven. "Se re ofendió", contó una famosa actriz que fue su pareja. Este vínculo fue muy comentado pero los protagonistas nunca lo confirmaron públicamente.

El hotel de los famosos es una de las grandes apuestas del año para El Trece y la misma viene rindiendo sus frutos en materia de rating. Tanto por las constantes polémicas como por los intensos desafíos en los que los participantes se enfrentan cada semana. En ese sentido, el coach José María Muscari propuso un juego donde tenían que responder a la consigna.

Fue entonces que el director teatral instó a una de las integrantes del programa a que contara sobre sus "citas", tanto las buenas como las malas. "Las malas citas las olvido, las buenas...En realidad no pienso en eso, fluye...Pero lo que sí trato es de no hacerlo público hasta que no me queda otra", comenzó contando una de las actrices del reality.

"Con Luciano (Pereyra) una vez me pasó que salíamos de un restaurante y había un montón de cámaras y yo lo solté de la mano y él se re ofendió", recordó Sabrina Carballo sobre una situación que la "marcó" para siempre. En ese sentido, la actriz agregó: "No me gusta exponer por la energías y todo eso, trato de cuidar. Aparte, cuanto menos sepan, mejor".

Vale recordar que mientras estuvieron en pareja, Carballo y Pereyra nunca confirmaron su relación. "Con el Chanchi (Estévez) nos invitaban a programas y yo decía que no y él me decía 'pero si ya lo sabe todo el mundo'. Y yo le decía que no me gustaba", sumó la actriz sobre las explicaciones que supo dar en el pasado.

La incomodidad de Carballo por su noviazgo con Miguel Ángel Rodríguez

Mientras seguían hablando de los romances de alto perfil que Carballo tuvo, Muscari le recordó su affaire con Miguel Ángel Rodríguez, padre de Imanol, otro de los participantes de El hotel de los famosos. "Justo tu papá, perdón, justo. Ella sería como tu mami ¿no?, ¿ella sería como tu mami?", señaló el coach de la competencia.

Pero el comentario de Muscari se encontró de frente con la incomodidad tanto de Carballo como del propio Imanol, que lo negó. "No, respeto a su mamá", replicó la actriz, dejando en claro que el dicho del director teatral no le había gustado nada.