Gran Hermano: un participante se ahogó en la pileta y preocupó a todos

El incidente sucedió frente a otros compañeros que no pudieron ocultar su preocupación por la salud del accidentado.

Frente a la intensa ola de calor que golpeó a Buenos Aires durante el fin de semana largo, los participantes de Gran Hermano disfrutaron los días dentro de la pileta que dispuso la producción dentro de la casa. Sin embargo, en medio de la diversión, un participante sufrió un incidente que preocupó a sus compañeros.

La situación se dio mientras Agustín, Marcos y Maxi ajustaban su estrategia de juego en vísperas de una nueva gala de eliminación. Los tres participantes se encontraban en placa, pero Thiago, el líder de la semana, salvó al cordobés por lo que Agustín y Marcos se perfilan como uno de los posibles eliminados junto a Nacho, Romina y Julieta.

Mientras sus compañeros hablaban sobre los conflictos dentro de la casa, Marcos intentó sumergirse debajo del agua, fiel a su personalidad de evadir los conflictos, pero terminó ahogándose. El participante salteño no llegó a hundir la cabeza del todo cuando le entró agua en la nariz y empezó a toser.

De inmediato, Maxi y Agustín le prestaron atención a su amigo y trataron de auxiliarlo. "¿Te ahogaste?", le consultó Agustín Guardis, pero su compañero salteño no pudo contestarle ya que intentaba recomponerse. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y se trató de un simple susto.

Gran Hermano: el contundente comunicado de la familia de Agustín contra Del Moro

La familia de Agustín Guardis lanzó un contundente comunicado en sus redes sociales en el que apuntó tanto contra Santiago del Moro como contra la producción de Gran Hermano y hasta amenazaron con tomar acciones legales. "Nos encontramos emocionalmente afectados por las duras críticas recibidas", aseguran en el texto que compartió la madre del participante en sus redes sociales.

Pese a que en un principio fue uno de los hermanitos más queridos por el público, Agustín Guardis no para de sumar polémicas en los últimos días y corre serio riesgo de ser el siguiente eliminado de Gran Hermano el próximo domingo. Es que a los dichos del platense de que tiene guardadas fotos íntimas que mujeres le enviaron en el pasado, ahora se sumó que escupió a Coti y Julieta, a quien también amenazó con "mandar a placa" si no tenía sexo con él.

Así como varios integrantes de la casa, las redes no se bancan más a "Frodo" y es uno de los más apuntados. "Pasó de ser abusado a abusador", disparó Santiago del Moro en una declaración que posteriormente reconoció no fue acertada. Pero estas palabras pegaron fuerte en la familia Guardis, que lanzó un fuerte comunicado repudiando los dichos del conductor de Gran Hermano y también apuntando contra la producción del popular reality de Telefe. Inclusive, amenazaron con tomar acciones legales en caso de que no se retracten.