Gran Hermano: Tomás Holder y los escandalosos gastos en comida, autos y celulares

El influencer reveló habló a fondo de sus ingresos económicos y descolocó a sus compañeros.

Tomás Holder, uno de los personajes más escandalosos de Gran Hermano, generó gran polémica al confesar la gran cantidad de dinero que gasta mensualmente en comida e hizo ostentación de celulares, autos e ingresos frente a Juan Reverdito, el taxista. El participante entró en detalles de su situación económica y aseguró que "no podía creer" que sus compañeros vivan con "tan poco dinero".

La situación se dio en la tarde del jueves 20 de octubre y quedó grabada por las cámaras que emiten el vivo las 24 horas por Pluto TV. El influencer estaba junto a Martina, Nacho y Juan en el patio y habló de sus aspiraciones económicas. Entonces Holder mostró su sorpresa al escuchar que su compañero taxista ganaba 120 mil pesos y que luego de pagar alquiler solo le quedan 80 mil. "Cómo hacés para vivir así todos los meses", lanzó.

Sorprendido por los ingresos con los que gran parte de los argentinos atraviesan la crisis económica, Tomás reveló: "Yo por mes me gastó 100 lucas solo en comida". Ante la mirada atónita de sus compañeros y las advertencias de que no hable de dinero frente a las cámaras, Holder continuó: "Juan dice que su auto ideal sería un Toyota Corolla para trabajar en el taxi. Osea que realmente quiere trabajar".

Enseguida, Holder contó cuál era su auto ideal y que estaría dispuesto a pagar los 25 mil dólares que sale más todo el costoso mantenimiento. Cabe recordar que también se hizo famoso en redes sociales por aclarar que solo le gustaban las mujeres que tuvieran el último modelo de IPhone, una de las marcas de celulares más costosas.

Quién es Tomás Holder, el fisicoculturista que hace de "tincho homofóbico" en las redes

Gran Hermano volvió a la televisión con una nueva edición en Telefe y Santiago del Moro fue el encargado de presentar a los 18 "hermanitos" que se irán eliminando semana a semana en el juego. Uno de los participantes llamó potencialmente la atención, por su increíble tamaño. Quién es Tomás Holder, el fisicoculturista e influencer que llamó la atención de todos los participantes.

En su presentación en el certamen, Tomás contó que es influencer y prensa de boliches, y se considera una persona muy avasallante. En sus redes sociales, donde ha llegado a alcanzar más de 500k de seguidores en TikTok y 200k en Instagram, se caracteriza por tener un personaje que -según el- "divierte a la gente". Se trata de un tincho homofóbico, protagonista de su serie de videos humorísticos.

En una entrevista con Medios y enteros, Holder habló sobre su personaje y reconoció: "Obviamente tiene cosas mías. Soy, desde chico, un pibe un poco soberbio, jodón; pero obviamente es un personaje. No pienso todo lo que digo ahí (en las redes). No me gusta pelear, no soy totalmente clasista. Sí hago esos chistes pero hasta ahí. Se puede decir que es un 50/50".