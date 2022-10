Gran Hermano: se filtró una foto de Tomás Holder antes de su cambio físico

El participante más polémico del reality show se convirtió en tendencia en redes luego de que se conociera una imagen de él hace unos años atrás.

Se filtró una foto del pasado de Tomás Holder antes de tener su impactante cambio físico. El participante de Gran Hermano llama mucho la atención por su aspecto musculoso, específicamente en la parte de los brazos, la espalda y el pecho. Sin embargo, en la foto que salió a la luz se puede ver al influencer antes de este proceso físico.

A tan solo una semana del inicio de Gran Hermano, ya hay ciertos personajes que generaron gran polémica. Uno de ellos es Tomás Holder, quien se posicionó como uno de los más escandalosos debido a su pasado como influencer en redes sociales y las particulares estrategias de juego que tiene en el reality show.

Gracias a la emisión constante del reality por Pluto TV, muchos internautas vieron las estrategias de juego de Tomás o escucharon algunos comentarios que no les gustaron para nada, motivo por el que gran cantidad de televidentes quieren que quede fuera. En medio de los videos de Gran Hermano que protagoniza Holder, si filtró una foto de él "antes de los anabólicos".

En la imagen se puede ver a Tomás Holder en su adolescencia, con el pelo corto y un aspecto físico mucho más delgado. A penas empezó a viralizarse la foto, muchos internautas compartieron ingeniosos memes sobre el impresionante cambio del infleuncer en pocos años.

La dura amenaza de Tomás Holder a Gran Hermano y Telefe: "Lo aviso"

Una vez más, Tomás Holder fue protagonista de una situación sumamente polémica. El verborrágico participante, quien quedó nominado en la primera gala de nominación de Gran Hermano, le envió una fuerte amenaza a los integrantes de la producción de Telefe y su comentario causó la reacción de las redes sociales.

Todo sucedió en la tarde-noche del sábado 22 de octubre. En una charla con Juan, Holder lanzó una dura advertencia a las autoridades del canal: "Si yo no zafo, no piso ni un programa así que no me inviten". Y agregó: "Si yo mañana salgo de acá, no me inviten a un programa que no pienso ir. Lo aviso. No hay ninguno, eh, así que no me rompan las pelotas".

En tanto, el participante de Gran Hermano simuló una de las preguntas que un periodista del debate de Telefe le podría hacer en caso de que quede eliminado del reality: "'Tomás, ¿cómo te ves? Fuiste el primer eliminado de la casa porque tu grupo se cagó en vos y no te salvó. ¿Cómo te ves?'".

Con un tono irónico, y mientras se miraba al espejo, Holder continuó: "Y la verdad que fue una semana muy linda, mucha convivencia, comí rico...". En referencia a los anabólicos que toma para poder ensanchar su cuerpo, señaló: "Ahora vuelvo y me arranco a pinchar todo de vuelta... el que no se pincha no se hincha... y me voy a Pinamar. Ya está, esa es mi vida".