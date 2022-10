Gran Hermano: salen a la luz declaraciones negacionistas de Alfa y denuncias de acoso

Tras su presentación en el reality Gran Hermano, se publicaron en Twitter repudiables declaraciones de Walter "Alfa" Santiago en torno al Día de la Memoria y las redes se mostraron indignadas con Telefe. También circularon denuncias de acoso a una joven de 18 años.

Arrancó una nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y los televidentes pudieron conocer a los 18 participantes que se disputarán la victoria de los 15 millones de pesos y una casa propia. Walter "Alfa" Santiago, de 60 años, fue uno de los personajes que más impresión causó en las redes, no solo por su excéntrico look sino por sus funestas declaraciones de negacionismo de la última dictadura cívico militar, que salieron a la luz tras su presentación y fueron repudiadas por los internautas.

Cuando traspasó la puerta del estudio mayor de Telefe, "Alfa" -quien aseguró que será "el patriarca" de la casa de Gran Hermano y dejó en claro que "nadie le va a decir qué hacer porque es muy calentón y rencoroso"- lució una chaqueta con motivos estadounidenses y se convirtió en uno de los personajes más comentados en Twitter. Pasarían pocos minutos hasta el primer "carpetazo" sobre su pasado reciente en las redes, con una lamentable publicación negacionista en el Día de la Memoria.

"Recuerdo el mes de marzo de 1974, cuando mi mamá nos estaba preparando para ir al colegio..:Vivíamos en un Depto en Luis maria campos 360, al lado de la escuela militar de guerra…De repente tembló el edificio, humo, polvo, olor a pólvora…Y volvió a temblar..:", escribió "Alfa" el pasado 24 de marzo, al calificar de "hijos de remil putas" a los montoneros que "habían puesto 2 bombas en el subsuelo del edificio" y reivindicando la sangrienta dictadura que llevaron a cabo los militares, a los que calificó de "heroicos". La publicación causó estupor en Twitter y no fueron pocos quienes le llamaron la atención a Telefé por permitir que una figura así participe en un reality que sale en la televisión abierta y en el prime time.

Filtran las amenazas de un participante de Gran Hermano a una joven: "Me acosó"

Walter Alfa, el participante más grande de Gran Hermano, recibió graves acusaciones por parte de una joven que reveló haber sido amenazada. A través de su cuenta de Twitter, publicó audios que le enviaba mediante Instagram años atrás donde la intimidó diciéndole que le bloquearía la visa internacional.

Pía es la joven que filtró audios del participante del reality show de Telefe y despertó todo tipo de reacciones. Su descargo se volvió viral y relató cómo fueron los mensajes recibidos del participante de 61 años. "Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro: jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas", dijo.

No solo eso, sino que, según los audios filtrados por Pía, Alfa la amenazó con bloquearle la visa de Estados Unidos y denunció que lo había estafado, situación que fue negada rotundamente. "Cuando me hizo un regalo y nunca le di bola. No se dan una idea el acoso que viví. Incluso el año pasado le mandaba mensajes a gente que sabía que estaba conmigo en Miami", precisó. "La guita no es nada en la vida, en la vida vale la gente que vas conociendo. El mundo es redondito, vos sos muy pendeja, te encontrás con todo el mundo en todos lados", había expresado el participante en uno de los audios. "Nunca cagué a nadie. Vos no tenés idea la de gente que conozco en Tucumán. Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora y en diez minutos tengo todo. Es íntimo amigo mío", expresó con un tono amenazador.