Gran Hermano resolvió qué hacer con Thiago tras el ataque a su hermana: "Dije que no"

Camila, la hermana de Thiago Medina, fue apuñalada en una pelea en González Catán y la producción de Telefe tomó una drástica decisión.

La hermana de Thiago Medina, participante de Gran Hermano, fue apuñalada en un violento enfrentamiento en su barrio ubicado en González Catán, partido de La Matanza. Si bien está fuera de peligro, la producción de Telefe tomó las precauciones correspondientes y resolvieron qué hacer frente a esta situación.

"A mi hermano, Lautaro, lo agarraron entre cuatro y lo patotearon. Yo salí y les dije 'no sean atrevidos'. Le quise dar un piña a uno y le erré. Vinieron más personas, vecinos del barrio, y le pegaron a Brisa, mi hermana. Yo los defendí y a mí me dieron dos puñaladas", detalló Camila, hermana de Thiago, sobre el tenso momento, en diálogo con LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Allí fue cuando reveló una charla que tuvo con los productores de Gran Hermano.

"A mí me llamaron cuando se enteraron de esto y me preguntaron si quería que le digan a Thiago. Yo les dije que no", sostuvo. Sumado a eso, Camila destacó el deseo de toda la familia para que continúe en el reality show. "Queremos que siga", expresó.

De esta manera, Thiago no recibirá información con respecto a lo sucedido con su hermana. Distinto fue cuando su papá fue encarcelado, situación que sí fue advertida por Gran Hermano. "Tuvo una crisis, por eso llamaron al profesional desde la producción", había dicho Daniela.

El relato de Thiago que dejó mal parada a Daniela en Gran Hermano

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a estar juntos tras el reingreso de la joven a Gran Hermano por el repechaje. En medio de su reconciliación dentro de la casa y su sed de venganza, salió a la luz un video del oriundo de Gonzalez Catán que la pone contra las cuerdas.

"Creo que fuimos re rápido con todo lo que pasó", expresaba Thiago el 12 de diciembre de 2022, cuyo video se viralizó en las últimas horas. "Yo lo hice porque ella quiso, no porque yo le dije", agregó refiriéndose a las relaciones sexuales que tuvieron en Gran Hermano.

Sumado a eso, reveló que le dijo que vayan despacio y frente a los reiterados pedidos de Daniela, el joven accedió. "¿Qué le voy a decir que no? No voy a quedar como un cagón. Pero la primera vez que quiso estar le dije que no", confesó Thiago en la charla íntima que tuvo con Maxi y Nacho.

En el hilo que hizo un usuario de Twitter, se pueden ver varios videos en los que Thiago nombra la relación difícil con Daniela por las presiones. "Me molesta que siempre esté tirándome para atrás o que me diga que no aguanto", indicó Thiago por las burlas recibidas en cuanto a detalles sexuales.