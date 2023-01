Gran Hermano: quién quedó en placa este miércoles 11 de enero

Los participante emitieron sus votos en el confesionario y dejaron definida la placa de la semana.

Tras la polémica e inesperada salida de Alexis "El Conejo" de Gran Hermano, una nueva placa con nuevos posibles eliminados quedó conformada. Este miércoles 11 de enero, los participantes emitieron sus votos en el confesionario y pusieron en riesgo a algunos de sus compañeros para irse el próximo domingo.

Luego de que Coti y "El Conejo" abandonaran la casa, el grupo de "los villanos" quedó completamente disuelto, motivo por el que el juego cambiará de forma rotunda. Ahora, solo quedaron en competencia aquellos que se llevan bien entre ellos y podrían empezar a surgir varias "traiciones".

Este miércoles, los concursantes votaron en vivo y dieron sus motivos ante "Gran Hermano" para otorgar uno y dos votos respectivamente a sus compañeros. Además, Maxi ganó la prueba del líder de la semana y, gracias a este beneficio, obtuvo la inmunidad y se salvó de quedar en placa esta semana.

Quién quedó en placa este miércoles

La determinación final se conocerá cerca de la medianoche, una vez que todos los participantes hayan emitido sus votos. Mientras tanto, quienes más se perfilan en redes para la placa son Ariel, Camila, Agustín y Thiago.

Cómo votaron los participantes

Julieta: le dio dos votos a Camila y uno a Thiago.

Marcos: le dio dos votos a Lucila "La Tora" y uno a Ariel.

Agustín: le dio dos votos a Camila y uno a Thiago.

Walter "Alfa": le dio dos votos a Ariel y uno a Thiago.

Thiago: le dio dos votos a Camila y uno a Ariel.

Ariel: le dio dos votos a Nacho y uno a Walter "Alfa".

Lucila "La Tora": le dio dos a Thiago y uno a Camila.

Romina: le dio dos votos a Agustín y uno a Nacho.

Daniela: le dio dos votos a Agustín y uno a Thiago.

Gran Hermano: así reaccionó Maxi al enterarse lo peor sobre Thiago

Maxi Giudici, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se enteró un secreto que jamás se había imaginado sobre Thiago Medina, uno de sus compañeros dentro de la casa.

Maxi y Ariel Ansaldo estaban conversando en la cocina sobre la salida de Alexis "Conejo" Quiroga cuando, de repente, Ariel le dijo a Maxi que Thiago había mandado a placa al "Cone", a pesar de que parecían tener una amistad muy cercana. Al escuchar sus palabras, Maxi reaccionó con un gesto de total impacto y desilusión.

No es sorpresa que los participantes de Gran Hermano utilicen estrategias para votar contra sus compañeros, incluso llegando a nominar a sus "hermanitos" más cercanos. Sin embargo, lo que el cordobés nunca se había imaginado es que Medina había sido uno de los que votó contra Alexis.

"Yo en un momento le dije (a Alexis): 'Para mí, vos y Thiago son intocables'. Pero con Thiago nunca hablamos. Entonces, cuando me dijo que me nominó, que fue justo la semana más difícil para mí...", comenzó Maxi. Fue entonces cuando Ariel lo interrumpió y le dijo que Thiago no lo había votado a él, sino a "Cone".

"Pero si dijo que lo nominó al 'Cone', boludo", le señaló el nuevo integrante de la casa. "¿Quién? ¿Thiago lo nominó a 'Cone'?", le respondió Maxi, completamente tomado por sorpresa. Fue entonces cuando Ariel se dio cuenta de que había metido la pata y le dijo, tapándose la cara con las manos: "Yo no sé para qué hablo, boludo...". Sin embargo, varios usuarios de las redes opinaron que Ariel sabía perfectamente que Maxi no estaba enterado de esto, pero que se lo contó a modo de estrategia, para generar más peleas en la casa.