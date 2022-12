Gran Hermano: quién hizo la nominación espontánea de esta semana

Quién hizo la nominación espontánea de esta semana en Gran Hermano. Cuáles son las diferencias entre nominación espontánea y fulminante.

Gran Hermano continúa su curso tras la salida de María Laura ("Cata"). Y durante la gala del martes 6 de diciembre de 2022, Santiago del Moro anunciará quién fue el participante que realizó la nominación espontánea de esta semana.

Pasadas las 23 horas del día lunes, el conductor de Gran Hermano reveló cuáles fueron los nombres que se acercaron al confesionario para intentar realizar la nominación espontánea. Sólo uno de ellos logró hacerlo.

Luego de la salida de "Cata", fueron cuatro los participantes que intentaron hacer la nominación espontánea. Los mismos fueron Thiago, Agustín, Romina y Julieta, mientras que los destinatarios de los votos se conocerán en la gala de nominación del miércoles.

Al final del programa, Santiago del Moro revelará el nombre de quien hizo la nominación espontánea en Gran Hermano. De todos modos, en las redes sociales circulan rumores que apuntan a Agustín como el responsable de esta semana.

Gran Hermano: cuáles son las diferencias entre la nominación espontánea y la fulminante

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Sin ir más lejos, uno de los casos más recordados es el de Marianela Mirra, quien cerca de la final de Gran Hermano 2007 usó este recurso contra Diego Leonardi, quien había sido su aliado y muchas veces protector dentro de la competencia. A pesar de que él no tenía sospechas de la tucumana, se enteró de su estrategia a raíz de un comentario que recibió desde el exterior de la casa. A partir de ese momento, "Male" se convirtió en una de las grandes revelaciones del juego.

En cambio, con la nominación fulminante no importa cuántos votos en total acumule la persona que la reciba, sino que irá directamente a placa. Aunque parece un arma potente dentro de la casa, en caso de que el destinatario de esta medida también reciba un buen número de votos de parte del resto de sus compañeros, no hace la diferencia. Por el contrario, queda desperdiciada la jugada.