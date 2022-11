Gran Hermano: Nacho, la Tora y Cata revelaron a quién echarían de la casa

Los tres integrantes de Los Monitos revelaron a qué hombre y qué mujer sacarían de la casa si tuvieran la posibilidad de elegir.

Varios integrantes del grupo de "Los Monitos" de Gran Hermano revelaron a qué otros dos integrantes de la casa expulsarían si tuvieran la posibilidad de tomar esa decisión. "Es complicado", comentó Cata, aunque también inmediatamente dio los dos nombres a los que sacaría de la competencia por el premio de 15 millones de pesos que entrega el reality de Telefe.

Los primeros dos eliminados de Gran Hermano fueron integrantes del grupo "Los Monitos", por lo que los que quedaron en juego debieron rearmarse y sumar a nuevos integrantes para poder seguir en carrera. Juan y Nacho (los sobrevivientes, aunque nuevamente en peligro dado que están nominados) incorporaron a la Tora y Cata, y el buen humor volvió a instalarse en el grupo, que se divirtieron bromeando con la posibilidad de eliminar a otros dos integrantes de la casa más famosa del país.

"Hoy tenés el poder de sacar una carta que dice 'automáticamente podés eliminar a dos jugadores, un hombre y una mujer', ¿a quién eliminás?", le preguntó Juan a sus compañeros de Los Monitos. La respuesta de La Tora fue inmediata, aunque a los pocos segundos se corrigió: "Coti y Marcos...no, Coti y Agustín". Por su parte, Nacho y Cata coincidieron en el hombre al que sacarían de la casa y no así en la mujer.

Mientras Nacho eligió a Alfa y Daniela, Cata dudó un poco más ya que aseguró que era "complicado" porque estaba entre dos opciones femeninas para dejar la casa de Gran Hermano, pero se definió por el participante de 60 años y Romina. Está claro que la sanción a Alfa de quedar nominado por sus comentarios desubicados contra Coti le dio nuevos ánimos al grupo de Los Monitos, que se veía muy disminuido desde el principio.

Los repudiables dichos de "Alfa" sobre Coti

La situación ocurrió en la habitación, mientras "Alfa" estaba a punto de dormirse y Coti estaba acostada con "Conejo". Fue entonces cuando el resto de los participantes comenzó a molestar a Walter, quien luego le hizo un intento de broma a Coti y le dijo, en referencia a su miembro: "Mirá, Cotita. 10 de circunferencia, un desodorante'".

La joven correntina se mostró visiblemente incómoda y le pidió que parara, pero "Alfa" insistió con su repudiable chiste, creyendo que causaba gracia. Más tarde, Gran Hermano lo llamó al confesionario, le hizo una dura advertencia y le adelantó que iba a ser sancionado.

“Necesito por favor que me prestes mucha atención y que me dejes terminar algo que tengo que decirte. Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos ni que tengas este tipo de conductas”, dijo la voz de Gran Hermano.

Y agregó: “Te comunico que el reglamento es muy claro sobre los comportamientos que quebrantan los límites del respeto. Te voy a pedir, por favor, que reflexiones acerca de esto y sobre lo sucedido. Te anticipé que ibas a ser sancionado, mi decisión es que estás nominado”.