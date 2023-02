Gran Hermano: Marcos confirmó la peor noticia y los fans no lo pueden creer

"El Primo" atravesó un duro momento en Gran Hermano y entró en un estado de profunda tristeza que lo llevó a tomar una fuerte decisión.

En la recta final de Gran Hermano (Telefe), Marcos Gnocchio llegó al límite y protagonizó un tenso intercambio con su hermana que devino en un ataque de llanto. Estresado por la situación, el participante habría tomado una tajante decisión de cara a su futuro en el reality.

Las cámaras de Pluto TV capturaron a Marcos llorando en la cama, con su hermana Valentina consolándolo, y en un fragmento de la conversación se pudo escuchar con claridad al querido participante anunciando su intención de abandonar el juego. La periodista Maite Peñoñori fue una de las tantas que alertó la situación y -citando un tuit con el video del momento- escribió: "Pluto TV cortó la transmisión cuando Marcos lloraba y le decía a su hermana que se quería ir. Valentina le pidió que aguante y el dijo 'no, ya está'".

"No sabes los felices que los estás haciendo. Están orgullosos de vos", se la escucha decir a Valentina en otro de los videos que se hicieron virales mientras intenta contener las lágrimas de su hermano, cansado del juego y decidido a dar un paso al costado. Lo cierto es que aún no trascendió si indefectiblemente Marcos abandonará o no la casa de Gran Hermano y se espera que en las próximas emisiones hagan mención a su estado emocional para determinar si sigue en carrera de cara a la final.

Marcos se quebró y le confirmó a su hermana lo que todos pensaban de él: "No es bueno juzgar"

Marcos Ginocchio tuvo una intensa charla con su hermana Valentina en el patio de la casa de Gran Hermano. Y allí confirmó lo que todos pensaban sobre su persona. Envuelto en llanto, "El Primo" reveló datos sobre su personalidad que nunca antes había manifestado.

Tanto Marcos como Valentina Ginocchio vienen de una familia muy unida, y eso fue lo que se confirmó en esta charla que ambos tuvieron durante la tarde del jueves 23 de febrero. "Durante tanto tiempo, siempre las preguntas de los seres humanos fueron las mismas. La ciencia avanzó en todo su recorrido pero las preguntas siempre son sobre la felicidad, sobre el amor, son todas esas cosas que son fuertes para nosotros. Siempre con un interrogante abierto, ¿qué es lo que te hace feliz a vos en este instante, en este momento?", comenzó diciendo la familiar de "El Primo".

En ese momento, Marcos acotó una pequeña reflexión que ratificó su compromiso solidario con la gente que más lo necesita: "Con sólo una palabra, con sólo un gesto. No importa si es material la ayuda o desde tu parte, de adentro. Creo que esa ayuda, si recibe una persona amor, se le hace más fácil que a una que se siente mal con otras personas. No es bueno juzgar a una persona que intenta ayudar desde lo que puede. Vos decís 'no estás haciendo mucho', lo que sea suma".

"No podés demandar amor a quien no lo conoce, si vos querés que una persona te de amor demostráselo. No hay sensación más linda que ser amado. El papá es así. A todos. La mamá también, los dos son así. El papá es como que lo demuestra más, la mamá no tanto", agregó Valentina, haciendo alusión a sus padres.