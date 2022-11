Gran Hermano: la sanción a Walter El Alfa tras su repudiable comentario a Coti

La producción tomó una drástica decisión sobre el futuro del participante en el programa tras su comentario fuera de lugar a la joven correntina.

Walter "El Alfa" fue sancionado por la producción de Gran Hermano luego de tener un repudiable comentario sexual hacia Coti, su compañera correntina de 20 años. Luego de que toda la casa se mostrara en contra del participante de 60 años, el concursante fue convocado al confesionario y allí repudiaron su actitud y le confirmaron su sanción por esta actitud.

"El Alfa" hizo un repudiable comentario sobre sus parte íntimas y se dirigió a Coti de forma obscena. Durante esta situación, estaban presentes otros participantes como Juliana, "El Conejo" y Maxi, quienes escucharon el pedido de Coti para que frenara sus comentarios y la defendieron ante los dichos del hombre de 60 años. "¿Tomaste la pastillita vos? ¿Cómo te vas a perder así? Tiene veinte años la chica no da ese comentario", lanzó Maxi cuando escuchó a Walter en primera instancia.

"Yo me sentía re incómoda boluda", le dijo Coti a Daniela visiblemente afectada. Posteriormente, la correntina enfrentó a Walter enfrente de todos sus compañeros, pero el artista la trató de "loca" y aseguró que "él no había dicho eso". Frente a esta situación, Nacho no pudo ocultar su indignación ante la situación y enfrentó a los gritos al participante: "Te estás desubicando. No te desubicaste solo con Coti, también te desubicaste con Mora y con Martina en su momento. Ahora todos estamos locos menos vos. Tenés 60 años, y le decís eso a una nena de 20 años que podría ser tu nieta. Que no me entere nunca más que le decís algo así a una de las pibas".

Posteriormente, Walter "El Alfa" pidió hablar con la correntina y le pidió perdón: "Coti de verdad te pido disculpas. Cuando llegaste vos todo el mundo estaba jodiendo con eso. Me duele porque no lo hice ni para ofenderte ni para faltarte el respeto". A esto, la participante replicó: "A mi no me duele porque nunca pasé por una situación de acoso, pero desde un principio te dije basta y seguiste".

Sin embargo, más allá de esto, Walter "Alfa" no tardó en ser convocado al confesionario por parte de Gran Hermano para comunicarle la medida que tomaron por su repudiable actitud. "Te convoqué para referirme a la situación que recientemente mantuviste con tu compañera Coti. La verdad es que no voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas este tipo de conductas en mi casa . Además informarte que se te aplicará una sanción la cual te será comunicada en su debido momento", anunció Gran Hermano.

La sanción de Gran Hermano a Walter "El Alfa"

En la noche del jueves, Gran Hermano convocó a todos los participantes a la sala principal de la casa y les comunicó cuál sería la sanción para Walter "Alfa" luego de sus dichos hacia Coti. "Walter hace algunas horas te he convocado al confesionario para hablar de un reciente episodio inaceptable y te anticipé que ibas a ser sancionado. Mi decisión es que estás nominado", anunció el dueño de la casa.

La situación generó gran tensión en la casa, y el participante decidió romper el silencio al pedirle disculpas a Coti frente a los demás compañeros. "Les quiero decir a todos que lo que yo hice es que hicimos una broma, estábamos todos jorobando. No tengo nada contra vos, no te quise hacer ningún daño ni acosarte como dijeron algunos por ahí", lanzó. Luego, sentenció: "No tenés por qué sentirte mal, vos no me hiciste nada a mí. Esto es un juego y si me nominaron voy a ir a placa y el domingo se irá quién se tenga que ir".