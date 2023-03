Gran Hermano: la reacción de Romina al vivir el reencuentro más esperado con sus hijas

La participante pudo volver a ver a sus seres queridos y su reacción conmovió a muchos televidentes.

A tan solo dos semanas de la final de Gran Hermano, la producción decidió agasajar a los cuatro participantes finalistas con el gesto muy especial: la visita de sus familiares. En este marco, Romina recibió a sus tres hijas este lunes 13 de marzo y su reacción emocionó a miles de internautas y televidentes.

A lo largo de este semana, Marcos, Julieta y Nacho también podrán recibir a algún ser querido que entrará a la casa para compartir algunos minutos con ellos. Sin embargo, este momento se vive en privado en la zona del hall de la casa y los demás participantes no pueden formar parte del reencuentro.

Cerca de las 22:30, Santiago del Moro ingresó a la casa para pedirles a los demás participantes que "abracen fuerte a Romina" porque estaba "a muy pocos pasos" de reencontrarse con Mía, Felicitas y Nina, sus tres hijas. A penas escuchó estas palabras, la exdiputada se quebró en llanto y tuvo que ser contenida por sus compañeros.

Tan solo unos segundos más tarde, Romina ya se encontraba en la puerta del hall lista para encontrarse con sus hijas. Entre el nerviosismo y la emoción, la participante derramó algunas lágrimas más, pero apenas vio a las nenas, se acercó a abrazarlas y la felicidad se apoderó de ella.

Durante los minutos que compartieron, Uhrig jugó, besó, abrazó y se actualizó sobre la vida de sus hijas. Sin embargo, cerca de la medianoche, la participante tuvo que despedirse y, entre lágrimas, dejó en claro que estaba muy ansiosa por el reencuentro definitivo.

El picante mensaje de Coti que arruinó a Julieta y Romina en Gran Hermano

A tan solo dos semanas de la final de Gran Hermano, las tensiones dentro de la casa crecen cada vez más, sin embargo, también continúan afuera. Esto quedó claro cuando la producción decidió mostrar un particular video grabado por Coti Romero para todos los participantes, pero en donde apuntó especialmente contra Julieta y Romina.

Luego de que se definiera la última placa por nominación de los participantes, todos los participantes quedaron en camino a la gala de eliminación, menos Nacho, quien ganó el liderazgo de la semana. Como todos cuentan con la misma posibilidad de irse, la producción decidió añadirle más "picante" a la competencia y les mostró mensajes grabados por parte de los exparticipantes.

Ariel, Daniela, Juliana, Martina, María Laura "Cata", Walter "Alfa", Lucila "La Tora" y Maxi se sumaron a la dinámica y les grabaron un mensaje a sus compañeros. Sin embargo, el que más polémica causó fue el que grabó Coti, en donde le demostró su cariño a Nacho, Marcos y Camila y les lanzó un fuerte palito a Julieta y Romina.

“Primero que nada les deseo mucha suerte, segundo Francia y tercero, Nachito te tengo muchísimo cariño, espero que afuera podamos llevarnos bien y salir juntos, sos el único que entendió que esto era un juego", empezó por decir la correntina. Luego, añadió: "A Marquitos le tengo mucho cariño y le deseo mucha suerte también, sos un grande, te apoyo siempre. Cami, sos auténtica, una genia, seguí así, sos lo más".

Sin embargo, justo cuando parecía que el video se iba a finalizar, Romero decidió enviarles un mensaje a Julieta y Romina que las hizo enojar. Precisamente, el vínculo entre las tres no terminó de la mejor manera luego de que la correntina les hiciera la nominación espontánea luego de "prometerles lealtad".

En este marco, Coti finalizó el video: "Y bueno, para Romi y 'la princesa' quiero decirles que se ve que les dolió mucho enterarse que era un juego que no me pueden soltar dentro de la casa. Quiero avisarles que estoy muy bien afuera, asique no se preocupen”.