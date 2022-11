Gran Hermano: la fuerte denuncia por la que cancelaron a Julieta Poggio

La famosa influencer fue cancelada en redes sociales luego de unos polémicos dichos que la colocaron en el foco de las críticas.

Julieta Poggio es una de las participantes más queridas de Gran Hermano. Gracias a su carisma, su trasparencia y personalidad amigable, la concursante conquistó a gran parte de los televidentes del reality. Sin embargo, recientemente se conocieron unos polémicos dichos que le llevaron a la "cancelación" en Twitter pot parte de varios internautas.

Hace algunos días atrás, Julieta se sinceró con sus compañeras del reality y confesó que "le ponían de todo en las redes" a causa de un polémico comentario que hizo en sus historias de Instagram en el 2020. "Me decían ‘xenófoba’ y ‘ojalá te mueras’. Ya no fue hateo, me cancelaron", aseguró Poggio en el diálogo captado por las cámaras que emite Pluto Tv.

Aunque si bien Julieta se negó a entrar en detalles sobre el tema, ya que no quería volver a exponerse frente a las cámaras, contó que la situación se dio durante la pandemia y que incluso pidió disculpas públicamente, pero eso empeoró la situación aún más. Resulta que hace dos años atrás, la actriz y modelo compartió una historia en su Instagram en donde mostraba el desorden de su habitación y, por los términos que utilizó, fue tildada de xenófoba.

En las historias de su Instagram, Poggio mostró que tenía todo el escritorio sucio y manchado con maquillaje, motivo por el que se describió como "negra" y "villera". Esta situación rápidamente llegó a Twitter y muchas personas criticaron sus dichos e incluso llegaron a incitar por su cancelación. Por este motivo, la bailarina subió historias llorando y pidiendo perdón, pero esto aumentó la bronca de muchos internautas.

Reapareció el novio de Julieta tras ver el coqueteo con Marcos en Gran Hermano

El novio de Julieta Poggio protagonizó una publicación que generó revuelo entre los fanáticos de Gran Hermano. En medio de los coqueteos de la actriz con Marcos Ginocchio en la casa, Lucca Bardarelli le envió un fuerte mensaje a su pareja por medio de su cuenta de Instagram.

A través de una historia que subió a su cuenta, Bardarelli celebró un nuevo mes de relación con Julieta, quien hace más de dos semanas ingresó a la casa de GH para tratar de ganar el reality de Telefe. "Feliz mes mi vida. Te amo con toda mi alma y no veo la hora de que estés acá para abrazarte de nuevo".

Pese a que indicó que la extraña, el novio de Julieta le deseó que pueda estar mucho más tiempo en la casa para poder consagrarse en Gran Hermano y obtener el premio económico. "Ojalá sea dentro de mucho", manifestó. Y concluyó: "¡Seguí disfrutando y rompiéndola! Nos vemos a la vuelta, mi amorcito".

Lo cierto es que el mensaje de Lucca Bardarelli llega en un momento en el que Julieta y Marcos están cada vez más cerca y unidos en la casa de GH. Incluso, y como si fuera poco, Maxi le sugirió al salteño que para poder conquistar a la actriz debe "hacer un trabajo fino", teniendo en cuenta que está en pareja y que al principio del reality advirtió que no va a traicionar a su novio.