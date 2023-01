Gran Hermano: la casa está al borde de explotar por un problema desesperante

Un nuevo conflicto surgió en Gran Hermano y la tensión se palpó en la casa más famosa del país.

Un nuevo problema volvió a surgir entre los participantes de Gran Hermano y la casa está cerca de explotar por el conflicto que se generó en las últimas horas por un insólito motivo. "Es un bajón", aseguró Nacho en una tensa charla con Ariel Ansaldo y Lucila "La Tora" Villar.

Con el correr de los días y las semanas, la convivencia en la casa de Gran Hermano va siendo cada vez más complicada. Es que cualquier mínimo cortocircuito se agranda y genera tensiones entre todos, inclusive entre aquellos que tienen una buena relación entre sí. Aunque pueda sonar gracioso e insólito, la pelea más reciente, con la que todavía hay esquirlas en el reality de Telefe, tiene como disparador la falta de papel higiénico.

Claro que no es la primera vez que el uso de papel higiénico genera tensión en Gran Hermano, ya que meses atrás varios participantes le reclamaron a Julieta Poggio que redujera la cantidad que utilizaba. Pero en las últimas horas la situación se complicó aún más. "¡No hay ni un rollo de papel!", se quejó La Tora, mientras buscaba por toda la casa.

"Che, Nacho. Te encargo a vos que gestionás todo, no te digo dos pero ¿podrías conseguirme un rollo?", se sumó Ariel, mientras Lucila coincidió en que ella tampoco tenía porque los había escondido Alfa. Entonces Nacho buscó organizar la situación: "Lo que podemos hacer para que sea justo es que, cuando aparezcan todos los papeles, queden todos en el baño. No dividirlos. Es un bajón tener que llevar el papel cada vez que tenés que ir al baño".

"Con tres cada uno estamos bien, no hay historia", analizó Ariel, haciendo números. Nacho le remarcó que no había esa cantidad para cada uno y que le había caído dos "de milagro", por lo que el parrillero puso a disposición sus rollos de papel higiénico para que los "disfruten" todos. Finalmente, podrido por la escasez de papel, el rubio concluyó: "Sea como sea, es al pedo. El papel higiénico tiene que estar en el baño, no en la pieza".

El conflicto menos esperado de Telefe con "El Conejo" de Gran Hermano

Alexis "El Conejo" Quiroga, ex participante de Gran Hermano, tiene varios detalles contractuales que charlar con la producción de Telefe y el conflicto cayó como un baldazo de agua fría. El cordobés tiene varias propuestas laborales pero todavía debe responder al canal, por lo que se estima que tendrán una importante reunión.

Según indicó en Twitter la periodista de espectáculos Adriana Bravista, "El Conejo" fue llamado por José María Muscari para que se incorpore a Sex, su obra de teatro. Pero esta decisión no es nada fácil para el reciente eliminado de Gran Hermano ni para Telefe, canal que todavía no dio el visto bueno para el desembarco de Alexis a los escenarios.

En teoría, Kuarzo, que es la productora de Gran Hermano, debería aceptar porque todavía tiene contrato, de acuerdo a lo informado por Bravista. En estos últimos días, Alexis se mostró en distintos programas de televisión además de su presencia en El Debate de Gran Hermano con todos los exparticipantes. Además, también ocupó el vivo de varios streams por Twitch junto a Coti Romero, la pareja que forjó en el reality show de Telefe.

De esta manera, el cordobés deberá reunirse con Telefe para arreglar todos los detalles y así poder sumarse a la obra de teatro Sex de José María Muscari, quien lo contactó para que pueda trabajar con él en Villa Carlos Paz. Todavía no se sabe cuándo será, pero especulan que la semana que viene podría haber novedades.