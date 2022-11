Gran Hermano: Juan tomó una inesperada decisión y sorprendió a Telefe

Juan tomó una decisión inesperada sobre su futuro en GH y la anunció mirando a cámara. El jugador de Gran Hermano apuesta todo a la gala del domingo.

Juan Reverdito tomó una inesperada decisión que pone en riesgo su continuidad en la casa de Gran Hermano. Mirando a cámara y frente a La Tora y Nacho, el taxista le habló a los televidentes para contarles cuál es su plan a corto plazo.

"Yo le pido a la gente encarecidamente que el que arriesga no gana (sic). Y yo quiero arriesgar. Quiero estar, aunque me cueste irme de acá. Nadie me tiene confianza de pasar esta placa. Que soy el menos débil de irme", comenzó diciendo Juan. Luego, fue al grano y reveló su intención principal: no ser salvado este jueves e ir a la placa del domingo para demostrar que la gente lo banca.

Aludiendo a La Tora, líder de esta semana en la casa de Gran Hermano, Juan continuó: "No la estoy poniendo en aprietos a ella ni nada. Lo que sí deseo es que salve a Nacho y en esta placa ir yo. Y que me banquen, porque si llego a pasar esta placa se viene Juan con todo. Después (Lucila) tomá la decisión final".

"Yo quiero estar en placa este fin de semana aunque se termine mi sueño. Nadie me tiene confianza acá adentro, y yo necesito pasar esta prueba", cerró Juan Reverdito, quien sorprendió a propios y extraños. De hecho, el momento de su anuncio se hizo viral en Twitter.

Gran Hermano: el papá de La Tora reveló lo que todos pensaban de su hija

Lucila "La Tora" es una de las protagonistas más importantes de Gran Hermano. Su juego directo y punzante hizo que se gane algunos enemigos dentro de la casa, y al respecto fue su propio padre quien analizó la estrategia empleada por ella en las primeras semanas.

Para el papá de "La Tora", ella se equivocó al decir delante de todos que hubiese salvado a Mora y a Juan en la última gala de eliminación: "Quiero acotar algo a lo que dije al principio, cuando mencioné que ella se mandó la macana más grande. Ella no tiene filtro, dijo lo que muchos no se animan a decir. ¿Está mal que lo haya hecho en vivo? Está horrible, se puso el país en contra. Ella dijo lo que muchos tenían ganas de decir. No estoy de acuerdo en cómo lo hizo".

"Lo del micrófono pensé que lo hizo a propósito. Sabés que vas sin micrófono, sería insultar la inteligencia de ella. Yo pensé que se quería ir. Ahora veo que no, que la hicieron mal", reconoció el padre de "La Tora", quien al igual que el público opinó que su hija cometió algunos errores estratégicos evitables. Los mismos podrían costarle caro este jueves al conocerse su sanción.