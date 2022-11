Gran Hermano: Holder se cansó y reveló lo que todos pensaban de Thiago

Durísimo descargo de Holder contra Thiago de Gran Hermano. El primer participante eliminado dejó asentada su postura respecto al joven de González Catán.

Gran Hermano sigue siendo tendencia entre los usuarios de las redes sociales, quienes reclaman sanciones contra Thiago Medina señalándolo por "acoso" contra Agustín (NdeR: Thiago se acostó detrás de él y lo acarició mientras éste dormía). En este sentido, fue Tomás Holder quien recogió el guante y se descargó en Instagram revelando lo que todos pensaban sobre el joven oriundo de González Catán.

"Me atacaron, ahora me toca a mí", expresó Tomás Holder, quien procedió a compartir mensajes de los televidentes en contra de Thiago Medina. Dando por sentado que el rosarino avala las opiniones que replicó en Instagram, se pudieron leer mensajes con las siguientes palabras: "El asco que le fui tomando de a poquito a Thiago, camufla la homofobia, el machismo, la sexualización hacia las mujeres en el 'ser pobre', discúlpenme pero ya no le tengo ni un poquito de lástima”, “Por primera vez entiendo las caras que hacía Holder cada vez que Thiago hablaba”, “Imaginate si esta broma la hacía Holder. Lo estarían quemando vivo en Plaza de Mayo. Basta de la doble moral y del 'nos cae bien' o 'nos cae mal' según quién lo haga. Basta de hipocresía, loco”.

Durísimo descargo de Holder contra Thiago de Gran Hermano.

Lo cierto es que Tomás Holder sigue siendo foco de noticias aún fuera de la casa de Gran Hermano y se sumó a la polémica que gira en torno a Thiago Medina. Este último participante, acusado de "acoso" en los últimos días, ya no tiene los adeptos con los que contaba fuera de la casa cuando ingresó al reality.

Thiago derrapó al hablar de una participante de GH: "Prefiero hacerme una paja"

Thiago Medina recibió fuertes reproches en redes sociales después de derrapar en Gran Hermano al hablar de una compañera del certamen de Telefe. "Prefiero hacerme una paja en vivo", fue el desubicado comentario que hizo uno de los concursantes más jóvenes y queridos de la presente edición de GH.

Si bien desde que Gran Hermano comenzó los participantes no tienen filtro para expresar lo que piensan sobre los demás, con el correr de los días, se van liberando aún más y las rispideces y cruces son cada vez más comunes. Por ejemplo, hace unos días Thiago y Mora protagonizaron un momento muy tenso mientras se divertían con un juego casero con otros compañeros en la casa más famosa del país.

Thiago estaba hablando con Marcos sobre qué participantes le parecían lindas y con las que tendría relaciones sexuales cuando sorprendió con un comentario que rápidamente fue repudiado por cientos de espectadores. Tras mencionar a "La Tora" y Martina, el joven disparó: "Mora no, prefiero hacerme una paja en vivo".