Gran Hermano: filtran un asqueroso video de Alfa en la cama que generó indignación

Salió a la luz un video de Walter "Alfa" que generó rechazo e indignación entre los fanáticos de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), volvió a generar una polémica en redes sociales tras la filtración de un escatológico video.

Es muy frecuente que el hombre de 61 años despierte opiniones divididas en redes sociales debido a su comportamiento y su trato hacia sus compañeros. Esta vez, los ojos del público estuvieron puestos en él por un clip en el que se lo ve haciendo un gesto desagradable mientras estaba acostado en su cama.

En aquel video, aparece "Alfa" escarbándose la nariz, sacándose los mocos y metiéndoselos en la boca para luego saborearlos. "Que este hombre con 60 años le quiera dar clases de moral a un tipo de 40 como Ariel... Andá, 'Alfa'... andá a comerte los mocos, viejo asqueroso", comentó una usuaria de Twitter.

"¡Qué asco!", "¿Están ricos los mocos, 'Alfa'?", "'Alfa' se hace el perfecto y se come los mocos a escondidas" y "No puedo creer que sea tan sucio" fueron otros de los comentarios que resonaron en la plataforma.

Días después, Julieta Poggio también fue captada por las cámaras haciendo lo mismo. En aquel clip, se puede ver a la modelo acostada en la cama, a punto de irse a dormir, mientras se hurgaba la nariz y pegaba sus mocos al acolchado. Una vez más, los televidentes viralizaron el video en Twitter y la acusaron de asquerosa.

La fuerte pelea entre Romina y "Alfa" en Gran Hermano que terminó en lágrimas

Walter "Alfa" y Romina habían forjado una gran amistad desde que entraron a la casa. Sin embargo, sus choques son cada vez más frecuentes y un reciente enfrentamiento que tuvieron podría ponerle fin a su relación para siempre.

Todo comenzó cuando una persona gritó desde el exterior de la casa: "Romina, dejá de hacerte la boluda con 'Alfa'". Esto alertó al hombre de 61 años, quien asumió que su amiga lo había criticado a sus espaldas. Muy enojado, la encaró y se desató una fuerte pelea en la que la acusó de utilizar a sus tres hijas para darles lástima a los televidentes.

Todos "los hermanitos" saben que para Romina, sus hijas son un tema muy sensible. En varias ocasiones, se mostró llorando debido a lo mucho que las extraña e incluso consideró abandonar la casa para volver a verlas. "Alfa" no se apiadó de esto y, en cuanto pudo, le clavó el puñal por la espalda.

"Con lo que vos te estás haciendo contra es con el tema de tus hijas, como de víctima porque extrañas a las chicas… Se ve cuando te pones a llorar y mostrás la foto”, la acusó. "Te estás yendo al carajo, porque yo no expongo a mis hijas, no las utilizo. Pongo la foto para que mis hijas vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, se defendió Romina, completamente quebrada en llanto. Julieta y Daniela Celis fueron a consolarla y el clip se volvió viral en las redes, se que se llenaron de comentarios pidiendo la pronta salida de "Alfa".