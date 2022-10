Gran Hermano en vivo: cómo verlo 24 horas libre y gratis

Gran Hermano 2022 podrá verse las 24 horas gratis vía streaming: cómo y dónde.

Gran Hermano 2022 contará con un streaming gratuito para que los televidentes puedan observar a los participantes las 24 horas del día. El reality se estrenó el pasado lunes 17 de octubre por la pantalla de Telefe y fue furor: se posicionó con 23 puntos de rating, un número considerablemente alto.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que el programa no podía verse por Internet, esta vez los fanáticos del reality tendrán la posibilidad de verlo en vivo las 24 horas del día a través de un streaming. Es por esto que en la propaganda habían adelantado que será "un verdadero reality", a diferencia de muchos otros, que no muestran auténticamente todo lo que sucede.

Gran Hermano podrá verse vía streaming y de manera gratuita a través de la plataforma Pluto TV. "No habrá secretos en la casa más famosa. Gran Hermano, disponible en el canal 141 de Pluto TV. ¡A partir de este lunes 17 de octubre, las 24 hs del día y gratis!", anunció la plataforma a través de sus redes sociales.

Grave denuncia contra una participante de Gran Hermano por maltrato infantil

Martina Stewart Usher, nueva participante de Gran Hermano 2022, generó una gran polémica por sus declaraciones homofóbicas. Pocos minutos después, salió a la luz que además tiene denuncias por maltrato infantil. "A mí particularmente me atraen los chicos, las chicas no me gustan para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", dijo la joven en su presentación.

Rápidamente, los usuarios de las redes expresaron su indignación. Fue entonces cuando una mujer contó que Martina había sido profesora de su hijo en la escuela y que maltrataba a los chicos. "Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina... imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym", declaró la usuaria.

"¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos", sumó la usuaria. Su mensaje se viralizó y los televidentes esperan que la producción del reality tome medidas al respecto.