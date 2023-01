Gran Hermano: El Conejo quedó en placa y llovieron los memes

El participante quedó en placa luego de la eliminación de Coti y Twitter se llenó de memes.

Nuevamente, Alexis "El Conejo" quedó en placa y es uno de los concursantes de Gran Hermano que corre riesgo de quedar fuera del reality show este domingo. El cordobés recibió gran cantidad de votos por parte de sus compañeros tras la eliminación de Coti Romero ya que muchos aseguran que era "su mayor cómplice".

El participante recibió votos por parte de Agustín, Walter "Alfa", Julieta, Thiago y Lucila "La Tora", además de ser víctima de la nominación espontánea que le sumó tres votos más en contra. Por este motivo, el participante oriundo de Villa Cabrera quedó en placa y los internautas no dejaron pasar la oportunidad de hacer memes al respecto.

Pese a que Alexis aseguró que sabía que iba a caer en placa, su cara no pudo disimular la sorpresa y desilusión al conocer la definición final. Además, al ser la pareja de Coti, muchos internautas y televidentes no quieren que siga en carrera y celebraron la determinación de los participantes de enviarlo a placa.

Los mejores memes por la nominación de "El Conejo"

Gran Hermano: quién le hizo la espontánea a El Conejo y Maxi

Una vez más, un participante de Gran Hermano utilizó la herramienta de la nominación espontánea y perjudicó a dos compañeros del reality. Fue durante la gala de nominación en vivo que se conoció quién había sido el autor de la espontánea que le dio sus votos a Alexis "El Conejo" y a Maxi.

Luego de la eliminación de Coti, la casa quedó bastante inestable en cuanto a estrategias de juego se refiere, ya que quedan en carrera aquellos que se llevan bien y, a grandes rasgos, forman parte del mismo grupo. Sin embargo, al conocerse la nominación espontánea, se abrió la puerta hacia una nueva dinámica que podría causar estragos dentro del reality show.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

Finalmente, se conoció que la nominación espontánea fue hecha por Daniela, quien le dio tres votos a Alexis "El Conejo" y dos a Maxi. "Me la hicieron a mí, estuvieron obsesionados conmigo y yo no me olvido. A Thiago no se la voy a hacer porque nos estamos llevando bien y no quiero hacerle lo mismo que me hicieron a mí. Pero sé que estoy acá por eso y no me olvido", mencionó entre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.