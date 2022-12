Gran Hermano: Daniela se quebró en vivo al descubrir la verdad sobre Thiago

Daniela Celis se largó a llorar en el debate de Gran Hermano (Telefe) al escuchar las cosas que Thiago Medina dijo sobre ella.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), estuvo a punto de romper en lágrimas en vivo en el debate al enterarse las cosas que Thiago Medina (su pareja dentro de la casa) dijo sobre ella.

En reiteradas ocasiones, el joven se quejó con sus compañeros sobre Daniela, a quien trató de molesta por perseguirlo tanto e incluso llegó a decir que estaba esperando que entre un chico nuevo a la casa para sacársela de encima. Mientras tanto, seguía teniendo un vínculo con Daniela como si todo estuviese bien.

Como Celis no tenía idea de nada de esto, cuando lo escuchó por primera vez no pudo evitar mostrarse angustiada. "La queja siempre era que eras demasiado invasiva con él, que estabas todo el tiempo arriba suyo, que llorabas mucho... ¿Cómo te cae eso? ¿Nunca te dijo esto?", le preguntó Santiago del Moro.

Daniela se limitó a decir que no con la cabeza, conteniendo las lágrimas. “Evidentemente, me equivoqué. Nosotros hablábamos, pero no me decía las cosas así. Él a mí me decía otra cosa o me lo dibujaba de otra manera, diciéndome que estábamos bien y que le gustaba estar conmigo. Me hubiera sido sincero desde un momento y yo no lo presionaba tanto", respondió la joven.

Del Moro le dio su opinión a la joven de 26 años y le dijo que durante todo este tiempo había idealizado a Thiago y que lo transformó en una persona que ella quería que sea. "Le hacías planteos que él a veces no entendía, porque aparte tiene 19 años, es muy pendejo. Seguramente están en distintos momentos de la vida y vos querías un tipo de pareja que te contenga, entonces le planteabas cosas que él a veces se quedaba como recalculando, no te entendía", señaló.

Daniela asintió y añadió que además, al principio de su vínculo fue Thiago quien la perseguía, le estaba encima y le insistía con darle una oportunidad a su relación. "Me buscaba, me decía piropos... Yo no quería saber nada, un mes y una semana le estuve diciendo que no", recordó la joven. Sin embargo, los papeles no tardaron en darse vuelta.

Los dichos de Thiago sobre Daniela en Gran Hermano

Durante una conversación con Nacho, Thiago se abrió y habló sobre sus sentimientos por Daniela: "Dani me pone mucha presión. Yo la re quiero una banda, me gusta, todo, pero yo voy a salir como entré, voy a salir solo. Es re buena, pero hay veces que se comporta como Coti y no me gusta, es media caprichosa. La estoy aguantando hasta que no de más", declaró.

En este sentido, el joven también dijo que no estaba "enganchado", sino que le gustaba "hasta ahí nomás" y que dentro de poco iba a plantearle una separación. "Le voy a decir: 'Dani, yo no aguanto más. Vos seguí por tu lado y yo por el mío'", soltó el participante. Ahora que Daniela sabe todo, aseguró que si vuelve a entrar a la casa no le daría ninguna oportunidad más.