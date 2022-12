Gran Hermano: Daniela fue traicionada por Thiago y entró en una crisis de angustia

Daniela recibió la peor traición por parte de Thiago en Gran Hermano y se largó a llorar en secreto.

Daniela Celis, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), está pasando unos días muy difíciles dentro de la casa: fue traicionada por Coti, quedó en placa, y Thiago, con quien tiene un vínculo romántico, le soltó la mano en su momento más difícil.

Como Thiago ganó la prueba del líder, durante esta semana tenía la posibilidad de salvar a Julieta, Romina, Alexis "El Conejo" o Daniela, quienes estaban nominados. Tal como todo el público suponía, en lugar de salvar a Daniela salvó a "Cone", su amigo más cercano.

Daniela fingió que esto no le dolió e incluso le había dicho que, en caso de no salvarla, iba a entender su decisión. Sin embargo, apenas puso un pie dentro de la habitación de las chicas se largó a llorar desconsoladamente. Cientos de usuarios de las redes sociales manifestaron su apoyo por "Pestañela" y su repudio por Thiago, quien en un principio, era uno de los participantes favoritos.

Por su parte, el joven no se arrepintió de su decisión y sus compañeros hombres le dijeron que había hecho lo correcto. "Es admirable, porque con el transcurso de los años te vas a dar cuenta de que mujeres, esposas, amantes y novias tenés, pero los amigos del alma los tenés para siempre. De los amigos no te divorciás, no te separás", le dijo Walter "Alfa".

Gran parte de los usuarios de Twitter opinaron que no sería tan trágico que Daniela se vaya de la casa, ya que podría tener una visión desde afuera y darse cuenta de las cosas malas que Thiago hablaba sobre ella. "Daniela tiene que salir. Saber de la espontánea de Coti y que a Thiago lo odiamos todos, volver a entrar (contarle a Julieta) y ahí llega a la final sin llorar nunca más", opinó una internauta. "Sacar a Daniela es lo mejor. Que salga, que vea todo y vuelva con sed de venganza", twitteó otra usuaria.

El consejo de Camila a Daniela en Gran Hermano

Camila Lattanzio, la nueva participante de la casa, consoló a Daniela mientras lloraba por Thiago y le aconsejó que dejara de buscarlo tanto. "Vos estás atrás de él, cuando dejás de estar atrás de él, lo tenés atrás tuyo. Además vos sos re linda piba, boluda. Yo haría eso", le dijo Camila. Miles de usuarios de Twitter halagaron este gesto por parte de la nueva concursante. "Primeras horas de Camila en la casa y ya le tiró la posta a Daniela por estar atrás de Thiago. Ahhh, ya me cayó bien por decirle verdades", festejó una usuaria. Sin embargo, minutos después "Pestañela" perdonó a Thiago e incluso se besaron.