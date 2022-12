Gran Hermano: Coti robó golosinas y Julieta la escrachó frente a todos

Las participantes de Gran Hermano aumentaron su distanciamientos luego de que Julieta descubriese que Coti ocultó golosinas a todos sus compañeros.

Gran Hermano (Telefe) atraviesa uno de sus momentos más picantes y los participantes no paran de mostrar su verdadera cara en el juego, provocando fuertes roces y peleas entre ellos. El último enfrentamiento se dio luego de que Julieta descubriera que Coti escondió golosinas a todos sus compañeros.

Semana a semana, los participantes se dividen las tarea de ir al supermercado a buscar víveres de acuerdo al presupuesto con el que cuenten, que varía teniendo en cuenta los resultados de las pruebas semanales. Y la última pareja que hizo las compras, Coti y Alexis "El Conejo", cometió un cuestionable acto a espaldas del resto de los "hermanitos" cuando la correntina aprovechó que no era vista por nadie y se guardó algunas golosinas.

El disfrute no le duró mucho ya que Julieta la encontró 'in fraganti' y procedió a escracharla frente a todos. Días atrás, las cámaras de la casa habían detectado a Coti en la habitación de las chicas, aislada de sus compañeras y comiendo un chocolate. Tras descubrirla, Julieta mantuvo una tensa conversación con Nacho y Daniela donde hizo referencia al episodio. "Lo del chocolate fue una boludez", sentenció.

Coti hizo un pedido en Gran Hermano que alertó a la producción de Telefe: "No digas eso"

Se sabe que Coti y "Cone" mantuvieron relaciones sexuales dentro de la casa en varias oportunidades, al igual que otros noviazgos que se formaron en el programa, como la pareja de Thiago y Daniela y de Maxi y Juliana. De un día para el otro, la joven correntina contó que tenía síntomas de malestar estomacal y se llevó un gran susto.

Alexis le preguntó, en forma de chiste, si estaban esperando un hijo juntos, a lo que Coti le respondió: "No, no digas eso. Ay, no digas eso, ¡por Dios!". Sin embargo, luego la modelo fue al confesionario para pedirle a la producción que le diera una píldora de emergencia, ya que se había quedado sin sus pastillas anticonceptivas.

Sus compañeras no tardaron en darse cuenta, ya que al ir al baño, encontraron la pastilla en el baño y comenzaron a preguntarse de quién era, hasta que a Coti no le quedó más opción que confesar lo que le había pasado. Finalmente, Santiago del Moro apareció en vivo recordándoles a los participantes de la casa y a los televidentes la importancia de usar métodos anticonceptivos y dio instrucciones frente a las cámaras de cómo usar un preservativo.