Gran Hermano: Coti descubrió un secreto de Marcos y Thiago la retó

La participante correntina cometió una polémica falta en Gran Hermano y se ganó el hartazgo de Thiago.

La casa de Gran Hermano (Telefe) se pone cada vez más picante y las relaciones entre participantes no paran de tensionarse: esta vez Coti y Thiago tuvieron un atronador cruce, luego de que el ex de Daniela la descubriese revisando los cajones de la mesa de luz de Marcos.

Todo empezó en una de las habitaciones, donde se encontraban Ariel, Coti, "El Conejo" y Thiago pasando el tiempo, de cara a la definición del repechaje. Las cámaras de la casa se detuvieron en la correntina, quien procedió a fisgonear los cajones de la mesa de luz de Marcos a la vista de sus compañeros y no tardó en desatar una tormenta interna.

"Tiene chocolates. Y guardo galletitas. Yo quiero comer las galletitas", se quejó Coti ante los varones, tras descubrir la comida que acopió "el primo" (alias con el que llaman a Marcos en la casa). "No le gusta el chocolate, por lo que veo", dictaminó. "Sí que le gusta el chocolate", la cruzó Thiago.

En un intento por defender su cuestionable acción, Coti reaccionó a la defensiva y lanzó: "Lo que haga yo, dejenme hacerlo". Con temple serio, Thiago se acercó hacia ella y dejó expuesta su falta: "Vos hace lo que quieras pero no le revises los cajones". "Hago lo que yo quiera. Si a vos te parece que está mal, no lo hagas mal. Si yo quiero, reviso los cajones. No sé quien sos vos para decirme eso", disparó Coti, indignada, antes de abandonar la habitación.

Filtran quiénes entran a Gran Hermano en el repechaje de Telefe

Para la gala de esta noche, siete concursantes tendrán la posibilidad de ingresar a la casa más famosa del país. Por lo tanto, los televidentes deberán enviar el nombre de un participante con un mensaje SMS al 9009 para elegir quién quiere que vuelva a entrar al reality.

Tomás Holder.

Martina.

Mora.

Juan Reverdito.

Lucila "La Tora".

María Laura "La Cata".

Agustín "Frodo" Guardis.

Según lo que trascendió en las redes sociales, y a varias encuestas, Daniela Celis, Lucila "La Tora" son las dos participantes que más chances tienen de entrar a la casa de Gran Hermano en el repechaje. Incluso, y de acuerdo a lo que indicaron varios usuarios, es muy posible que Juliana Díaz sea expulsada por filtrar información y que Agustín "Frodo" Guardis ingrese en su reemplazo.