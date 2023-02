Gran Hermano complicó a Ariel con un particular pedido: "No podés"

El participante se mostró muy indignado por la petición de la producción, pero aseguró que "hará lo posible para cumplirla".

Gran Hermano complicó a Ariel con un particular pedido.

La competencia dentro de la casa de Gran Hermano empieza a complicarse cada vez más. En este oportunidad, la producción decidió complicar a Ariel Ansaldo con un particular pedido para cumplir durante la semana.

El concursante de 45 años fue el encargado de hacer las compras de la semana junto a Camila, pero se olvidó de llevar el carbón y las hamburguesas que quería para agasajar a sus compañeros durante el fin de semana. Por este motivo, le pidió a Santiago del Moro si no le podían alcanzar los insumos para poder hacer su parrillada, pero la producción no se la hizo tan fácil.

Ariel fue convocado al confesionario y allí la voz de Gran Hermano le dijo cuál era la condición para obtener sus hamburguesas y el carbón. "Escuchamos que tenías ganas de hacer unas hamburguesas y estamos dispuestos a dártelas, pero vas a tener que cumplir algo a cambio", empezó por decir la producción.

En este marco, la voz de Gran Hermano explicó: "No vas a poder hablar solo a ningún objeto, ya sea un espejo, una silla, una escoba, hasta el momento en que nosotros te demos el carbón y las hamburguesas que va a ser el viernes". El participante se volvió famoso dentro de la casa por hablarle a las cámaras en búsqueda de la complicidad del público, pero ahora la producción lo privó de esta dinámica hasta el final de la semana.

Un tanto sorprendido por la situación, Ariel aceptó el desafío pero aseguró que no estaba cómodo del todo. "Lo voy a cumplir, pero mi gente va a pensar que me pasa algo”, sentenció.

Santiago Del Moro no tuvo paciencia y se enojó con Alfa y Ariel: "Sean inteligentes"

Santiago Del Moro realizó una tensa intervención en la casa de Gran Hermano desde el piso del estudio de Telefe. La advertencia fue para Walter "Alfa" y Ariel Ansaldo, quienes volvieron a tener discusiones acaloradas, motivo por el cual les llamó la atención y los hizo hablar sobre la convivencia.

"Yo no les pido que sean amigos de hecho los amigos se los tiene en la vida, no en un programa de televisión, si se hacen amigos mucho mejor, pero sí que puedan convivir", expresó Del Moro frente a la atenta mirada de Ariel y "Alfa", quienes se encontraban con los demás participantes. Desde el ingreso del parrillero, han tenido infinidad de cruces que la casa de Gran Hermano no toleró más.

"Tengan cuidado con los límites que cruzan. Sean más inteligentes, aprendan a ponerse en el lugar del otro", indicó el conductor del reality show de Telefe. En ese momento, le cedió la palabra a Ariel, quien se mostró fastidioso.

"Estoy 70-30. Mientras tenga distancia física de él me siento bien. Hasta ayer se armó una discusión por un gesto... la casa es enorme, podemos convivir", sostuvo el oriundo de Berazategui, mientras Santiago Del Moro lo frenó para cederle la palabra a "Alfa". Cabe recordar que en la emisión del domingo 30 de enero, en medio de la cena, protagonizaron un fuerte cruce en el que Ariel le paró el carro al participante de 61 años.