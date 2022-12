Gran Hermano: cómo será la gala de regreso de los eliminados

La semana continuará su curso de forma atípica y tendrá nuevas reglas que deberán enfrentar los participantes que sigan en carrera.

Gran Hermano está a punto de entrar en su segunda etapa de competencia luego de despedir a nueve de sus participantes originales, es decir la mitad de los concursantes. En este marco y frente a los meses de competencia que aún quedan enfrentar, la producción dio a conocer cómo será la gala de regreso.

Luego de posponer la gala de eliminación durante un día por el triunfo de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, Santiago del Moro fue el encargado de contar cómo funcionará el programa esta semana atípica y de muchas expectativas. Precisamente, se conoció que este miércoles no habrá gala de nominación, sino que será gala de regreso: algunos de los eliminados tendrán la oportunidad de reingresar a la casa.

Cómo funcionará la gala de regreso en Gran Hermano

Según informó Santiago del Moro, la dinámica sucederá en vivo y solo podrán formar parte aquellos participantes que hayan ingresado en primera instancia. Es decir, Camila y Ariel no contarán con este beneficio dentro de la casa.

El día miércoles 21 de diciembre, jornada en la que tradicionalmente se nomina, los concursantes votarán a vivo para elegir qué participante eliminado volverá a ingresar a la casa. Los votos de los “hermanitos” serán positivos y, al finalizar la jornada, el elegido volverá al reality en vivo desde el estudio de Telefe.

Por otro lado, entre aquellos participantes que hayan recibido varios votos pero que no les alcanzó para entrar a la casa, irán a placa para luchar por su segunda oportunidad. De esta manera, el público definirá, también, quién vuelve a ingresar. Sin embargo, esta determinación se conocerá, recién, el lunes 26 de diciembre.

Entre las opciones a elegir se encuentran Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora, Juan Reverdito, Lucila “La Tora”, Juliana, María Laura “Cata”, Agustín, y la más reciente eliminada, Daniela.

El plan de Walter Alfa para eliminar a Thiago a Gran Hermano: "Le llenó la cabeza"

Tras la salida de Agustín Guardis de Gran Hermano, los participantes del reality tuvieron que idear nuevas estrategias para eliminar a los demás competidores que, a rasgos generales, son los que mejor se llevan entre sí. Entre ellos, Walter "Alfa", uno de los concursantes menos estratégicos, reveló cómo hará para eliminar a Thiago de la casa.

El vínculo entre ambos concursantes empezó a desgastarse semanas después de que entraran en la casa y luego de que Thiago tuviera ciertas actitudes que no le gustaron a "Alfa". Fue en este marco que el concursante de 60 años anunció que, a penas pueda, enviaría a su compañero a placa y haría todo lo posible para que se vaya.

Durante una charla con Romina, "Alfa" reveló que no le gustaban los modos de Thiago y que estaba seguro que se había dejado influenciar por alguien más para tratarlo mal. "Ahora que se fue Agustín me me queda el otro frente", empezó por decir Walter, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado en la última semana, ya que el participante de 19 años volvió a ganar la inmunidad.

"Conmigo se transformó así, porque el otro (Agustín) le llenó la cabeza. Estoy convencido”, continuó Walter "Alfa" indignado. A lo que Romina replicó: “El otro día le dije que me hable bien, porque tiene esas formas. Él se da cuenta". La situación se puso mucho más tensa cuando "Alfa" aplaudió la salida de Agustín. En ese momento, Thiago lo atacó por "celebrar lo que a otros les duele" y Walter lo tildó de "irrepetuoso".