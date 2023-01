Gran Hermano: así reaccionó Maxi al enterarse lo peor sobre Thiago

Maxi Giudici se enteró un secreto sobre Thiago Medina en Gran Hermano y reaccionó con una enorme sorpresa.

Maxi Giudici, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), se enteró un secreto que jamás se había imaginado sobre Thiago Medina, uno de sus compañeros dentro de la casa.

Maxi y Ariel Ansaldo estaban conversando en la cocina sobre la salida de Alexis "Conejo" Quiroga cuando, de repente, Ariel le dijo a Maxi que Thiago había mandado a placa al "Cone", a pesar de que parecían tener una amistad muy cercana. Al escuchar sus palabras, Maxi reaccionó con un gesto de total impacto y desilusión.

No es sorpresa que los participantes de Gran Hermano utilicen estrategias para votar contra sus compañeros, incluso llegando a nominar a sus "hermanitos" más cercanos. Sin embargo, lo que el cordobés nunca se había imaginado es que Medina había sido uno de los que votó contra Alexis.

"Yo en un momento le dije (a Alexis): 'Para mí, vos y Thiago son intocables'. Pero con Thiago nunca hablamos. Entonces, cuando me dijo que me nominó, que fue justo la semana más difícil para mí...", comenzó Maxi. Fue entonces cuando Ariel lo interrumpió y le dijo que Thiago no lo había votado a él, sino a "Cone".

"Pero si dijo que lo nominó al 'Cone', boludo", le señaló el nuevo integrante de la casa. "¿Quién? ¿Thiago lo nominó a 'Cone'?", le respondió Maxi, completamente tomado por sorpresa. Fue entonces cuando Ariel se dio cuenta de que había metido la pata y le dijo, tapándose la cara con las manos: "Yo no sé para qué hablo, boludo...". Sin embargo, varios usuarios de las redes opinaron que Ariel sabía perfectamente que Maxi no estaba enterado de esto, pero que se lo contó a modo de estrategia, para generar más peleas en la casa.

El llanto de Alexis "Conejo" al enterarse que Thiago lo nominó en Gran Hermano

"Conejo" y Thiago mantuvieron una buena amistad durante su convivencia dentro de la casa, pero luego Thiago lo nominó de manera inesperada, a pesar del fuerte vínculo que tenían. Según especulaciones del público y los panelistas, habría sido porque "Conejo" votó contra su novia, Daniela Celis, y desde entonces Thiago no lo habría perdonado.

Sin embargo, Thiago se largó a llorar de la culpa luego de que "Conejo" abandonó la casa. Al ver este clip, el "hermanito" se emocionó hasta las lágrimas y reconoció que le dolió que Thiago lo haya nominado. "Te mentiría si te digo que no me dolió, pero sé dividir", le explicó Alexis a Santiago del Moro, en medio del Debate.

A pesar de su tristeza, se mostró comprensivo por el cambio de actitud que tuvo Thiago. "No lo considero traición sino parte del juego. Acá está el claro ejemplo de la división entre juego y cariño", reflexionó. Sin embargo, admitió que nunca le había gustado que Thiago estuviese en una relación con Daniela: "Sabía que Daniela le estaba enjuagando la cabeza. Desde que ella entró, Thiago era otra persona".