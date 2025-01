Juan Pablo, el líder de esta semana, tomó una decisión en Gran Hermano.

Juan Pablo, más conocido como Devi de Gran Hermano, es el líder del reality esta semana. En función de su poder, tomó la decisión de subir y bajar a una persona de la placa de nominados, así como también fulminar a dos compañeros más. Su accionar repercutió directamente en la lista de posibles expulsados del juego para el próximo domingo.

A quién bajó de placa Juan Pablo de Gran Hermano

A quién subió a placa Juan Pablo de Gran Hermano

A quiénes fulminó Juan Pablo de Gran Hermano

Andrea abandonó Gran Hermano por un problema de salud

Ya lo había anunciado Santiago del Moro unas horas antes: una participante abandonó la casa de Gran Hermano por "motivos de fuerza mayor". Y aunque hubo muchas especulaciones al respecto en redes sociales para saber de quién se trataba, la concursante finalmente dejó la casa este miércoles.

Se trata de Andrea, la participante fisicoculturista que se convirtió en una gran protagonista de la casa. La concursante atravesó varios días de malestar dentro de la casa y, pese a que los médicos le hicieron un seguimiento por su situación en particular, terminó decidiendo dejar la casa para enfocarse en su salud y recuperación.

Resulta que Andrea sufrió un aneurisma hace algunos años atrás y, debido a la intensidad de sus dolores de cabeza, se asustó y decidió dejar el reality. "Estoy bien, pero siento que no estoy a la par que mis compañeros, pero como el dolor me está pesando no quiero que sientan que no les estoy siguiendo el ritmo", lanzó la participante en el confesionario. Pero más allá del dolor que le causaba esta situación, se mostró tranquila por la decisión que tomó.