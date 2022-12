Gran Hermano: a quién le hizo la espontánea Maxi

El participante utilizó la herramienta minutos después de que Juliana, su novia, quedara eliminada del reality show.

La nominación espontánea de esta semana estuvo bastante peleada entre varios participantes de Gran Hermano. Luego de la salida de Juliana, las estrategias de juego cambiaron rotundamente y muchos de los concursantes quisieron descargar su bronca al utilizar esta herramienta. Precisamente, solo Maxi logró llegar primero al confesionario y emitir sus votos.

El cordobés logró ganarle de mano a Nacho y Agustín, quienes también quisieron hacer la espontánea pero no pudieron. Fue durante la jornada del martes cuando Santiago del Moro leyó el comunicado de Gran Hermano en donde anunciaba que Maxi fue el autor de la nominación en esta semana. Sin embargo, no se comentó a quién se la hizo hasta la velada del miércoles.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la pueden hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se puede dar 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

A mediados de la velada, justo después de que se mostraran algunas de las nominaciones de los demás concursantes, la producción de Gran Hermano mostró a quién le dio los votos correspondientes el concursante cordobés. Los tres votos fueron para Romina y los dos a Walter "Alfa". Entre los motivos, destacó que se debía únicamente a "estrategia" y a una cuestión de afinidad.

Sin embargo, los votos a Romina quedaron anulados, ya que la exDiputada fue quien ganó la prueba del líder y obtuvo la inmunidad de la semana. Enojado, Maxi aseguró que "tenía menos estrategia que para jugar al piedra, papel o tijera".

Coti no lo sabe pero ya tiene una propuesta fuera de Gran Hermano: "Estoy esperando"

Nito Artaza, actor y productor teatral, reveló que está esperando a que Coti Romero salga de la casa de Gran Hermano (Telefe) para hacerle una propuesta: meterla en el mundo de la actuación.

Coti se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público debido a su carisma y a las estrategias que hace para ganar. Es por esto que Nito vio en la joven correntina un potencial muy interesante para la actuación.

El productor conversó con Intrusos (América TV) y opinó que los jóvenes que se presentan a Gran Hermano "se ilusionan con ser muy famosos" una vez que salen de la casa, pero que no todos lo logran. Fue entonces cuando destacó que Coti es una de las pocas excepciones que hay: "Y bueno, para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta".

"¿Estás esperando para llamarla?", le preguntó el movilero. "¡Sí, estoy esperando para llamarla!", respondió el productor. "Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?", indagó el periodista. "Por supuesto que si, ya la estoy invitando a que venga, porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo. Me encantaría, es una chica divina que tiene ángel", concluyó.