Gran Hermano 2022: quién hizo la nominación espontánea

Un participante del reality jugó una de las cartas más pesadas y le sumó más puntos en contra a un compañero de la casa.

Varios escenarios empiezan a abrirse dentro de Gran Hermano. A un mes de su estreno por la pantalla de Telefe, el reality empieza a desenmascarar las estrategias de juego de los participantes. En la cuarta semana de competencia, los problemas de convivencia y el deseo de "vengar" a los compañeros eliminados empezaron a salir a la luz. Tanto así que, días antes de la gala de nominación, una participante decidió hacer la espontánea.

A diferencia de los votos regulares que los jugadores hacen cada miércoles, en los que le dan 2 puntos uno de sus compañeros y 1 a otro, con la espontánea -que la puede hacer el primer participante que pida su uso en el confesionario- se dan 3 y 2 votos, respectivamente. Y aunque no parece mucho, un solo punto puede hacer la diferencia a la hora de armar una placa de nominados.

En esta semana en particular, se generó bastante incertidumbre sobre la nominación espontánea, ya que había muchos participantes en la mira e incluso varios se metieron al confesionario para intentar hacerla. Sin embargo, sola una participante logró adelantarse a sus compañeros y utilizar esta estrategia que, la semana anterior, usó Coti y le sirvió a la perfección para eliminar a Mora de la casa.

Finalmente, Santiago del Moro anunció en la emisión del martes 8 de noviembre, que la participante que realizó la nominación espontánea fue Lucila "La Tora", pero no mencionó a qué participantes sumó tres y dos puntos en contra. Además, la concursante también ganó la prueba del líder de la semana, motivo por que obtuvo la inmunidad y se aseguró una semana más en competencia.

Alfa se fue al pasto contra La Tora de Gran Hermano: "Más que un chorizo"

Walter "Alfa" Santiago volvió a tener un fuerte cruce con Lucila "La Tora" Villar y se fue al pasto con una nueva condenable frase contra su compañera de Gran Hermano. "Más que un chorizo", disparó muy enojado el participante de 60 años, molesto con "La Tora". Mientras algunos se divirtieron con el comentario de Alfa, otros lo acusaron de racista y lo destrozaron.

Conforme avanzan las semanas en Gran Hermano, las tensiones aumentan entre los integrantes. La comida es uno de los temas que más rispideces generan entre los participantes, que también aprovechan cada oportunidad que tienen para cruzarse con los que peor les caen. Por esto mismo se vivió un momento de extrema tensión entre Alfa y La Tora, dos personajes muy fuertes dentro de la casa más famosa del país.

Todo comenzó cuando el participante de 60 años se quejó de la mala organización de la comida y Lucila lo cruzó a los gritos, lo que provocó un escándalo en la casa. Es que Alfa pidió que hicieran seis chorizos y solamente se cocinaron cinco. "Está enojado con un chorizo. Hay salchicha parrillera, también", le sugirió La Tora, lo que generó la bronca de su compañero. Un rato después, el participante de 60 años se descargó en la habitación con sus compañeros y disparó una repudiable frase.

"Acá ves la envidia, los celos, la mierda de la gente. Hoy a la mañana estuve amasando pan para todos dos horas, cuando me preguntan, digo que yo el chorizo lo quiero a la plancha. Y sale esta piba, 'La Tora', a los gritos, y me dice: 'Vos no comés chorizo, boludo. Comete la salchicha'", le explicó a Marcos, al tiempo que aseguró que no estaba enojado. Evidentemente molesto, Alfa agregó: "¿Pero quién sos? ¿'La Tora', de qué? ¿Gringa de qué? Si es más morocha que un chorizo".