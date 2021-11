Graciela Alfano reveló la verdad sobre su relación con Nicolás Occhiato: "Dijo que sí"

La vedette se expresó en Intrusos sobre los rumores de romance con el ex de Flor Vigna.

Graciela Alfano se refirió a los rumores de romance con Nicolás Occhiato, en los que ha sido involucrado en los últimos días. La vedette hizo saber al público cuál es su actual vínculo con el ex novio de Flor Vigna.

"Hola Rodri, el bolonqui que armaste con el romance con Occhiato, te juro, me están llamando de todos los programas y portales, me para la gente en la calle y me preguntan ‘¿tuviste un touch and go con Nico Occhiato?'", comenzó su descargo Alfano, en diálogo con Rodrigo Lussich, quien puso al aire un audio que la actriz le había enviado por WhatsApp.

La ex jurado de Showmatch continuó su discurso, en alusión a la verdadera relación que tiene con el conductor de televisión: "Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento".

Los rumores comenzaron cuando Nati Jota, compañera de radio de Nicolás Occhiato, mandó al frente al presentador y enunció: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te culeás a Alfano".

La fuerza de Graciela Alfano como mujer

"Mi vida siempre se trató de pelearme con los prejuicios, con todos. Creo que no hubo ninguno, desde mi época universitaria, que era una mujer en Facultad de Ingeniería, en medio de 5000 pides. Y me decían: ‘¿Por qué no te ponés un mameluco grande?’. Y yo me iba con esas calzas medio brillosas que se usaban en esa época", expresó Graciela Alfano, en el ciclo A la Tarde, sobre los prejuicios contra los que ha tenido que luchar.

La vedette siguió y agregó detalles de cuán desafiante era en su juventud, cuando era señalada por su condición de mujer: "A las 8 de la mañana caía con esas calzas, me he llegado a poner una roja. Subía por Paseo Colón con mucha actitud, mucho pelo. Y yo pensaba ‘que se la banquen’. Me decían de todo, pero de todo literalmente. Eran momentos donde te decían cualquier cosa. La belleza, la sexualidad de una mujer pesaban. Pero yo siempre digo que tienen que existir personas en la sociedad que tienen que bancarse esas cosas. A mí me dicen que no saben cómo me banqué eso, no sé, porque tuve que hacerlo".