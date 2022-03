Graciela Alfano reveló el verdadero nombre de Matilda Blanco

Graciela Alfano destapó una olla en torno a la mediática asesora de moda Matilda Blanco y dio a conocer su secreto mejor guardado. En su rol de columnista en Socios del Espectáculo (El Trece), la actriz y exvedette habló del verdadero nombre de la participante de El Hotel de los Famosos.

“Yo tengo una pregunta personal: ¿Qué pensás de Matilda? Perdón, se llama Gabriela”, deslizó Alfano, preguntándole a Militta Bora -primera eliminada del certamen- por la estilista. El dato de la exvedette causó sorpresa entre los conductores y panelistas de Socios del Espectáculo y Karina Iavícoli fue la primera en reaccionar, consultando sobre un posible cambio de nombre.

Tentado de la risa, Adrián Pallares solo atinó a decir: “Me caigo de la silla”. Sumándose a las bromas, Rodrigo Lussich indicó: “Adri, Matilda, ¡se llama Gabriela! ¿Escuchás? No lo puedo creer”. Cuando la periodista Paula Varela le preguntó a Alfano si Matilda era el segundo nombre de Gabriela, ella lo negó.

Siguiendo el momento de risas y miradas incrédulas, sonó la clásica cortina de último momento de la señal Crónica TV, mientras Lussich vociferaba: “¡Último momento! Matilda, ¡se llama Gabriela!”. Tratando de emparchar el lío que desató, Graciela Alfano cerró con una breve y conciliadora reflexión: “Se puso como un nombre de ficción como mucha gente”.

Graciela Alfano terminó con el hombre del supermercado: "Tenía olor a calzoncillo"

Graciela Alfano sigue en búsqueda del amor pero no todas sus aventuras terminan de la mejor manera. En los últimos días, la modelo y actriz sorprendió a sus seguidores con el relato de un romántico encuentro en el supermercado, pero en el programa Socios del Espectáculo tuvo que aclarar que la historia tuvo un desenlace fatal.

El pie lo dio Rodrigo Lussich cuando le preguntó si estaba de novia, a lo que la panelista de El Trece señaló: “Tienen que apoyarme porque lo pasé mal. Yo tengo varios, ninguno venía estable pero, de pronto, me di cuenta que con este me daban ganas de llamarlo, de verlo más”.

“Hablamos, salimos, paseamos al perro… Me gustaba porque era un tipo normal”, puntualizó Graciela Alfano, que explicó: “Me decía que no veía la tele, que casi ni me conocía, nada”. Paula Varela la interrumpió y aventuró que "era mentira", pero "Grace" le respondió: "No importa, yo elegí creer".

“Estaba preocupada porque uno a esta edad no se enamora, uno ya es viejo”, contó Graciela, que finalmente lanzó el insólito motivo por el que se terminó la incipiente relación: “Nos vimos unos días y después nunca más porque tenía olor a calzoncillo, feo”, disparó. “¡Rancio!”, observaron todos, y Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, descolocados, la frenaron de dar más detalles.