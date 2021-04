Graciela Alfano se manifestó tras la polémica con Susana Giménez.

Hace unos días, la exvedette Graciela Alfano se vacunó contra el COVID-19 con la Sputnik V y usó su cuenta de Instagram para manifestar su alegría con los médicos que le aplicaron el inmunizante. Su mensaje fue interpretado como un "palito" para Susana Giménez, quien se vacunó recientemente en Uruguay y, en las últimas salió a hablar sobre ello con un firme mensaje: "Creo en las vacunas".

“Me vacuné en mi país. Rápido, indoloro y seguro. Felicitaciones al personal de salud por su eficiencia y amabilidad ¡Vacunate, un paso más cerca!”, escribió la diosa en la descripción de la publicación. De esta manera, Alfano se sumó a la larga lista de figuras que se vacunaron, como Mirtha Legrand, Nacha Guevara, Graciela Borges, Susana Giménez y Moria Casán, entre otras famosas que ya son parte de la población de riesgo por su edad.

Este martes, Alfano salió al aire en Es por ahí (América TV), y aclaró si su mensaje post vacunación tenía un mensaje oculto para Susana Giménez, que se vacunó contra el covid-19 el sábado en Uruguay. "Yo no hablé de Susana, hablé de mi país, quien hizo referencia a eso fue las redes. Yo me vacuné porque creo en la ciencia y en las vacunas, y en mi país porque quiero hacerlo. Es simple, es eso. Y mi felicitación a la gente que está vacunando, son cracks", indicó la actriz.

Y remarcó al respecto: "Cada uno da el mensaje que quiere dando el mensaje que quiere. En las redes son más malos que las arañas. También Mirtha que es una súper diva eligió vacunarse acá"

Los polémicos retuits de Graciela Alfano que apuntan a Susana

Luego de recibir la primera dosis del esquema de inmunización contra el Coronavirus, la rubia lo celebró en sus redes sociales. Si bien no se refirió directamente a Susana Giménez quien, no conforme con registrarse para vacunarse en Uruguay aseguró que no quiere "vivir en Argenzuela" y desportricó contra el país que la vio crecer como conductora, Graciela Alfano compartió tuits de sus seguidores que destrozan a la conductora de Telefe.