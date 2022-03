Graciela Alfano apuró a la China Suárez: "Tiene que hablar"

La ex Casi Ángeles se negó a brindar declaraciones en Socios del Espectáculo (El Trece) y la ex vedette apuntó contra ella.

Graciela Alfano le dio un filoso consejo a María Eugenia "La China" Suárez dese su silla en Socios del Espectáculo (El Trece), con la conducción de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La ex Casi Ángeles asistió a la función privada de la película Competencia Oficial, que tiene a Oscar Martínez como único protagonista argentino, y fue sorprendida por un móvil que le siguió los pasos.

La cámara de Socios del Espectáculo siguió a Suárez por los pasillos de un reconocido shopping, pero la actriz no se inmutó en ningún momento. Tampoco habló sobre su presente laboral ni se refirió a futuros proyectos en Argentina o el exterior. No es la primera vez que la modelo se niega a dar su palabra frente a las cámaras de televisión, hace una semana desde LAM, con la conducción de Ángel de Brito, intentaron hablar con ella en la calle y no tuvieron éxito.

Tras volver de la nota, Pallares y Lussich especularon ante la negativa de la China Suárez a responder las preguntas que la cronista le realizó. "El trabajo periodístico fue impecable, pero ¿por qué no hablaría? ¿Por qué no nos dirigía la palabra?", se preguntaron en el programa. En ese momento Alfano pidió la palabra para dar su opinión sobre la actitud de la ex de Benjamín Vicuña.

"¿Te puedo contestar Adrián? Tiene que hablar porque (la China) es educada y porque pertenece al medio, y ustedes son periodistas", argumentó la ex vedette ante sus compañeros de piso. Además, agregó que "los periodistas hacen carreras, hablan de gente, las promocionan y lo cortés no quita lo valiente. Un consejo para la próxima".

Graciela se basó en su experiencia como una de las máximas figuras del espectáculo con una carrera de más de 50 años en cine, teatro y televisión, y en consonancia con la vida mediática que la llevó a ser noticia en diversos medios para aconsejar a la China.

Película de Graciela Alfano y Jorge Martínez: "Las vacaciones del amor"

A lo largo de sus más de 50 años de carrera, Graciela Alfano participó en gran cantidad de películas. Uno de sus títulos más conocidos es Las vacaciones del amor en el que compartió elenco con Jorge Martínez, Ulises Dumont y Elena Cruz. El film fue estrenado en febrero de 1981.

En los últimos días, algunos usuarios se sintieron con ganas de buscar esta película que fue dirigida por Fernando Sirio (Sapucay, mi pueblo; Las colegialas se divierten; Seis pasajes al infierno; Los días que me diste, entre otros). La producción trata sobre la historia de un grupo de estudiantes que se va de viaje de egresados a Bariloche.