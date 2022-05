Gonzalo Valenzuela reveló el origen de su apodo "Manguera"

El actor pasó por Flor de Equipo y, en una fuerte entrevista, reveló el origen de su misterioso apodo.

Desde su llegada a la Argentina, Gonzalo Valenzuela retiene un apodo que supo ganarse en Chile y que generó mucha intriga en el público que lo conoció en nuestro país. Se trata del sobrenombre "Manguera", que hace años lo acompaña y que desató numerosas teorías para llegar a cómo se originó. Finalmente, el propio actor contó la verdad y sorprendió a todos.

Gonzalo Valenzuela jugó al misterio en Flor de Equipo pero terminó por revelar el comienzo de su apodo: “Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas, que está basada en la novela Full Monty. Todos se acuerdan, ¿no? Que terminaba con un desnudo. Mi personaje era ‘ el manguera’, le decían así porque era flaco y alto. Y además, en el final aparecía una cosa”.

“Fuimos con Liliana Ross, una gran directora y actriz chilena, a un sex shop a comprar la prótesis. Ella era más grande que yo. ¡La cara de la gente! Porque fuimos juntos de la mano y elegíamos el tamaño”, comentó el exmarido de Juana Viale.

La prótesis era una pieza clave para el desnudo final: “Todos estábamos de espaldas al público, y cuando me daba vuelta, la prótesis hacía una cosa así”, dijo mientras revoleaba sus brazos ampliamente de un lado al otro, indicando el tamaño que tenía. Las risas y las bromas al respecto invadieron el estudio, mientras sonaban sonidos de elefantes.

“Mis compañeros de elenco hasta maquillaban la prótesis, le hacían venitas”, señaló. “Yo me hice conocido por esa obra de teatro y me quedó el apodo. Después, cuando llegué a Argentina a los pocos años, les encantó ese sobrenombre y no me lo saqué nunca más”, aseguró. El actor incluso cree que el karma está detrás de esta movida: “Yo en el colegio fui bastante revoltoso, le puse muchos sobrenombres a mis compañeros y creo que lo pagué. Todo se paga en la vida”.

