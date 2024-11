Golpe a la televisión por la urgente decisión de Sergio Lapegüe después de 34 años

La decisión de Sergio Lapegüe impactó de lleno al ambiente de la televisión y el espectáculo.

Sergio Lapegüe es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina por su labor en las señales de TN y El Trece, donde condujo durante años muchos de los noticieros matutinos. En las últimas horas, el conductor de Tempraneros se volvió tendencia por la decisión de último momento que tomó y conmocionó de lleno al ambiente.

Los canales de televisión tienen a muchos periodistas que se encargaron de llevar adelante muchos de los famosos noticieros. Uno de ellos es Sergio Lapegüe, quien siempre ejecutó sus actividades como conductor en TN y El Trece, las señales pertenecientes al Grupo Clarín con programas reconocidos como Prende y apaga o Tempraneros, donde trabaja actualmente junto a Roxy Vázquez.

El conductor de 60 años estuvo en la mira de todos en el espectáculo por la decisión inesperada que tomó de cara a su futuro en la televisión: Lapegüe renunciará a TN y El Trece después de 34 años. El encargado de brindar la noticia fue el periodista Pablo Montagna y se supo dónde podría desembarcar tras su salida.

El conductor podría formar parte del staff de América TV.

El destino sería América TV, donde tiene una propuesta firme para hacerse cargo de la segunda mañana del canal, es decir, en el horario de 10 a 13. Esto sería en el mes de febrero de 2025, por lo que las próximas semanas serán decisivas para que el conductor rompa el silencio y brinde detalles acerca de esta situación.

Se cansó y lo dijo: Sergio Lapegüe contó la mala experiencia que tuvo con Maru Botana

A pocas semanas del esperado estreno de Bake Off, donde Maru Botana será jurado, surgieron varios comentarios sobre la relación entre la famosa pastelera y algunos de sus colegas. En ese sentido, Sergio Lapegüe sorprendió a todos al relatar la experiencia que tuvo con la chef.

La cocinera Jimena Monteverde ya se había pronunciado al respecto, y ahora se suma el conductor de TN, quien también participó en el programa Sábado en Casa en 2023, emitido por Eltrece. En una reciente entrevista con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos (América), Lapegüe no dudó en expresar sus sentimientos sobre la experiencia: "Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, Sábado en Casa, y fue algo triste... No la pasé bien".

Sergio Lapegüe y Maru Botana compartieron juntos un programa de televisión.

El conductor habló sobre su vínculo laboral con Maru Botana y reveló detalles que pintan una imagen de desencuentro: “Ella tiene su estilo de trabajo... A mí me dijeron que iba a ser el conductor, y al final no lo hice. Me sentí un poco dolido por eso”. Además, comentó sobre las restricciones en la cocina: “No te dejaban entrar, era como que estaba prohibido...”.

Sergio Lapegüe fue muy claro sobre su decisión de dejar el programa: “Fue una mala experiencia, no la pasé bien y decidí irme. Esa fue la única vez que renuncié a algo. Siempre trato de mantener buena energía, y cuando eso no se da, prefiero dar un paso al costado". Con total honestidad, concluyó: "Llegaba triste a casa. Mi mujer me dijo un día: ‘Si no te hace bien, dejalo’. Y tuvo razón. Nos encontramos nuevamente en una entrega de los Martín Fierro y nos saludamos. No todos tenemos que llevarnos bien”.