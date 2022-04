Gladys Florimonte increpó en vivo a Flor de la V: "No me llamás, hija de puta"

La comediante saludó a su colega después de mucho tiempo y le hizo un insólito reclamo. Gladys Florimonte y Florencia de la V han trabajado juntas durante años.

Gladys Florimonte deschavó un secreto de Flor de la V en pleno vivo televisivo e hizo sonrojar a la diva en medio de una entrevista. La comediante trabajó durante años con De la V y lanzó al aire un dato sobre cómo ha sido su relación en los últimos meses.

La conductora de Intrusos le dio la bienvenida a Florimonte, quien estaba lista para el reportaje desde un móvil. "¿Cómo estás tanto tiempo?", enunció la madre de Isabella y Paul Goycochea, risueña. Acto seguido recibió un fuerte reclamo por parte de su íntima amiga. "¡Hola! ¡No me llamás, hija de pu…! Ahora no me llamás más", soltó la humorista.

De la V reaccionó con una carcajada ante los dichos de su colega, ya que todo se dio en un tono de broma. "Pero pará un poco, terminala", respondió Florencia entre risas. "Ahora que estás arriba me desconocés", remató Florimonte a modo de humorada sobre el gran presente laboral de De la V, quien conduce con buenos resultados en rating Intrusos.

Gladys y Florencia trabajaron juntas en teatro y televisión durante años, en obras como Gemelas, Qué gauchita mi mucama, Cirugía para dos y en programas de TV como La Pelu. El destino no quiso que las artistas estén unidas laboralmente en el último tiempo y Florimonte aprovechó esa distancia para chicanear a su excompañera en vivo.

Flor de la V sobre la obsesión de los medios por enfrentarla con Lizy Tagliani

La estrella de Los Roldán se expresó sobre las acusaciones de haberse burlado de la situación sentimental que angustia a Lizy Tagliani. "La situación me toca muy de cerca, porque en los últimos días se han deslizado muchísimas cosas y una de ellas es que yo me burlaba de la situación de Lizy. Yo jamás me burlaría de una persona trans, porque se por todo lo que tenemos que atravesar a diario", enunció la conductora de TV y actriz.

"Yo creo que desde que debutó Lizy nos quieren enfrentar. Han buscado miles de formas de enfrentarnos y llevarlo a un terreno mediático", soltó Florencia. Y remató: "Quiero decirles una cosa: yo nunca me voy a pelear con Lizy Tagliani ni con una persona trans, porque yo estoy de ese lado".