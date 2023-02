Giro inesperado: la relación desconocida entre la ex de Fede Bal y Baby Etchecopar

Giro inesperado tras el escándalo por los chats de Fede Bal. Baby Etchecopar y una revelación desconocida sobre Sofía Aldrey, la expareja del hijo de Carmen Barbieri.

La ex de Fede Bal conoce a Baby Etchecopar más de lo que la gente se imagina. De hecho, sus vidas están unidas desde hace años y sus familias también. Pasaron navidades y fiestas de año nuevo juntos, algo totalmente desconocido para la gente que sigue de cerca el escándalo por los chats filtrados.

En diálogo con LAM, Baby Etchecopar reconoció que la familia Aldrey es parte de su vida y son amigos desde hace muchos años. De hecho, insistió en que le aconsejó a Sofía dejar a Fede Bal en más de una oportunidad: "El papá me decía: 'Mirá que le dijimos cuatro años...'. Es más, Baby se lo dijo cuatro años: '¿Qué hacés ahí? Salí de ahí, no es tu territorio'. Le decían ‘la novia de Fede Bal’ y ella no es un botín de guerra. Y entonces llegaba Navidad y Año Nuevo, venía a pasarla con nosotros, y le preguntaba cuándo venía Fede Bal, a propósito, y me decía 'no hoy no puede porque...'. '¿No te das cuenta que sos una pelo…?', le decía”.

"Es una pelea de infidelidades y dentro de este ambiente en 40 años de profesión, he visto muchos casos. La familia está mal, es un apellido conocido. Están enojados. No conozco que tenga perfil más bajo y sean más correctos que los Aldrey. La mamá es abogada y el papá empresario. Hasta la casa tiene perfil bajo porque parece de clase media. Estar involucrados en un puter… mediático… les da vergüenza hablar del tema", continuó Baby Etchecopar, quien sentenció: "No sé dónde conoció Sofía a este pibe. Son dos mundos opuestos. Vos ponés un pez de agua dulce en agua salada y lo matás, y viceversa. Eso es el ambiente del espectáculo, respecto a la vida cotidiana".

Revelan lo que todos pensaban sobre Fede Bal y Flor de la V: "En el medio"

Florencia de la V quedó involucrada en el escándalo de infidelidades de Fede Bal y fue señalada por Nazarena Vélez, quien rememoró datos del vínculo que mantuvieron el actor y la conductora años atrás. "Había cama en el medio", proclamó la panelista de LAM (América TV).

Tras la viralización de supuestos chats entre Bal y De la V, Nazarena Vélez rompió el silencio y decidió hablar del período en que su hija, la actriz Barbie Vélez, salía con el hijo de la capocómica Carmen Barbieri -en una relación que terminó de forma conflictiva y con denuncias de violencia de ambas partes- y deslizó algunos datos sobre la relación del actor con Flor de la V en dicho momento.

"Jorge Rial dijo en un momento que tu hija, Barbie Vélez, estaba celosa de la relación de Flor de la Ve y Fede Bal. Rial dijo que eran muy amigos...", afirmó Ángel de Brito, abriendo el juego para que Nazarena lance su punto de vista. "Para mí siempre tuvieron una relación muy rara. Es una opinión personal. Ella hizo una defensa de él, con una frase que dijo: 'Le creo a todas las mujeres, menos a Barbie'. Entonces, yo dije: '¡Epa! ¿Qué pasó ahí?'. Desde mi punto de vista, siempre fue una relación en la que yo entendía que había cama en el medio. Esta es una percepción mía, como madre. No de Barbie", disparó Vélez, afiladísima.