Gimena Accardi reveló un dato desconocido de Julieta Poggio: "Seguro no sabían"

Gimena Accardi compartió en su cuenta de Instagram cuál fue el debut cinematográfico de Julieta Poggio, una de las integrantes más reconocidas de la presente edición de Gran Hermano. "Seguro no sabían", escribió la actriz en su perfil oficial, donde reveló el primer trabajo en cine de la participante del reality más popular del momento, en el que Accardi también tuvo la oportunidad de ser parte.

El regreso de Gran Hermano fue una verdadera revolución en la televisión argentina, ya que a pesar de que había mucha expectativa a su alrededor, lo cierto es que nadie esperaba el éxito que está teniendo. En ese sentido, algunas celebridades demuestran en redes sociales que también se engancharon con el popular reality y opinan de lo que sucede en la casa más famosa del país.

Quien se sumó en las últimas horas a esto fue Gimena Accardi, que en su cuenta de Instagram reveló que compartió trabajo con Julieta Poggio, una de las participantes más reconocidas de la competencia. "Un surtidito y en el final una yapa que seguro no sabían", escribió la actriz en su publicación, donde subió varias fotos de sus últimos días y agregó el póster de una película que protagonizó.

La misma es Papá por un día, que la tuvo como protagonista junto con Nicolás Cabré y Luisana Lopilato. En el póster también aparece una pequeña niña con un perro, y más abajo se puede leer: "El debut cinematográfico de Julieta Poggio". De esta forma, Gimena Accardi reveló cómo comenzó la carrera en cine de una de las participantes más fuertes de Gran Hermano.

La decisión en Gran Hermano que modificará la dinámica de la casa

La primera pareja la conformaron Juliana y Maxi, que comenzaron su romance a pocos días de haber ingresado y hasta tuvieron sexo en el reality de Telefe. Pero en las últimas horas tomaron una importante decisión que afectará a la dinámica de Gran Hermano. Fueron los mismos participantes quienes confirmaron su determinación con una breve charla que mantuvieron en la pileta.

"¿Le contaste al Cone que nosotros no estamos más juntos?", le preguntó Juliana a Maxi en referencia a Alexis mientras pedaleaban en el bote que Gran Hermano colocó en la pileta por la prueba semanal. La respuesta de su ahora expareja fue escueta pero contundente: "No, no hablé con nadie".

De esta forma se confirmó la ruptura de la primera pareja de la presente edición de Gran Hermano. Una de las especulaciones alrededor de esta separación sería que Maxi sospecha que Juliana tuvo algo que ver con el complot que se sancionó en la casa más famosa del país en las últimas horas.