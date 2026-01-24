Germán Martitegui se metió en el escándalo de Wanda Nara y expuso a Mauro Icardi: "Yo lo conozco"

Martitegui se refirió a Mauro Icardi.

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó en las últimas horas un protagonista inesperado. Germán Martitegui, una de las figuras históricas de Masterchef Celebrity, decidió meterse de lleno en el escándalo y salió a cruzar al futbolista tras sus críticas públicas al reality de Telefe, dejando frases contundentes que no pasaron desapercibidas.

El conflicto se reavivó luego de que Icardi cuestionara el presente del programa y asegurara que la verdadera “trama” del ciclo no gira en torno a la cocina, sino a la vida personal de Wanda Nara y su vínculo con la China Suárez. Esos dichos generaron ruido puertas adentro del canal y motivaron la reacción del chef, quien mantiene una relación cercana y profesional con la conductora.

Germán Martitegui le respondió a Mauro Icardi

En diálogo con Intrusos (América TV), Martitegui fue claro al defender el formato y el rol de Wanda al frente del certamen. “Masterchef es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro. Wanda es la conductora”, afirmó, marcando una comparación directa con otros grandes éxitos de la televisión y dejando en claro que el programa tiene una figura central definida.

Martitegui recordó que Mauro Icardi estuvo en MasterChef

Pero el momento más filoso llegó cuando el jurado decidió exponer su vínculo personal con el futbolista. “No me parece bien que hable así de Masterchef. Yo lo conozco a Mauro”, lanzó sin vueltas, antes de dar un detalle que sorprendió a muchos. “Ha estado horas tomando mates acá mientras nos veía hacer el programa”, aseguró, dejando entrever que Icardi no solo conocía el formato desde adentro, sino que además lo disfrutaba.

Lejos de quedarse ahí, Martitegui reforzó su postura y sugirió que las críticas del delantero no serían genuinas, sino atravesadas por el conflicto personal con su exesposa. “Él era fan y lo miraba desde antes”, concluyó, dando a entender que el cambio de discurso tendría más que ver con la separación y el mal vínculo actual con Wanda que con una mirada objetiva sobre el reality.

Martitegui recordó el paso de Mauro Icardi por MasterChef.

Las declaraciones del chef no tardaron en viralizarse y sumaron un nuevo capítulo a una interna que ya excede lo privado y se traslada de lleno a la pantalla. Mientras Wanda continúa firme al frente de Masterchef Celebrity, el cruce con Icardi sigue escalando y ahora también involucra a figuras clave del programa, que no dudan en salir a defenderlo.