Germán Martitegui reaccionó al violento video por el que se convirtió en tendencia: "No se metan conmigo"

El experto en gastronomía mostró su fuerte carácter en medio de una situación de inseguridad en uno de sus locales de comida. Germán Martitegui le pegó un fuerte cabezazo a uno de los presentes en el establecimiento.

Germán Martitegui reaccionó a la viralización de un video que lo involucraba en un hecho de inseguridad y hacía parecer que había sacado a los golpes a dos jóvenes de uno de sus locales. El jurado de MasterChef Celebrity Argentina se mostró sarcástico en su cuenta de Twitter y recibió cientos de comentarios de sus seguidores.

Un usuario de la red social publicó un video del momento en que una persona muy parecida a Martitegui le pegó un fuerte cabezazo a una de las personas que se encontraban robando en un local. "Atención al cliente con final feliz", escribió esta persona en el pie de foto de su posteo. Por su parte, el experto en gastronomía compartió en su perfil el tweet: "No se metan conmigo. Lo dije".

"Que horrible si es Martitegui. Siempre lo vi raro y me daba miedo. Ahora lo afirmé. Para algunas cosas se hace el hombre y para otras no", "¿No entendí que el enano le quiso robar el celular a las chicas?", "La mejor imagen de una persona que ante la impunidad actúa, a veces sale bien otras mal, pero mira el enano que se creía que por su condición, no le iba a decir nada" fueron algunos de los comentarios que el chef recibió en su publicación.

El descargo de Germán Martitegui tras haber acudido a los Martín Fierro con fiebre

"Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. ¡No me lo olvido más! Gracias Aptra", enunció el cocinero tras recibir críticas y haber sido culpado de la ola de COVID que hubo entre quienes concurrieron al evento de la industria televisiva.

"Y lo dejaron entrar? Los hisopados? Fue, sin duda, el Martín Fierro del Covid", escribió en su cuenta de Twitter Jorge Rial a modo de crítica contra el evento organizado por su excompañero Luis Ventura, con quien está enemistado desde hace años.