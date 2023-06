Georgina Barbarossa se pudrió en vivo y sacó los trapitos al sol en Telefe: "Hecha pelota"

La conductora dio a conocer un duro conflicto que tuvo con las autoridades de Telefe. Georgina Barbarossa habló de las dificultades de conducir un programa en un canal de aire después de casi veinte años.

Georgina Barbarossa habló sobre su regreso a la televisión de aire y dio a conocer una fuerte pelea que tuvo con las autoridades de Telefe en el comienzo de su programa. La conductora de TV reveló qué le molestaba de los temas que trataban en su ciclo en los primeros meses, por lo que se imponía ante la producción.

La actriz de tiras como Dulce Amor y Camino al Amor reveló que la primera propuesta de Telefe en relación a la conducción fue en relación a un programa matutino, de media hora, en el que ella iba a cocinar y comentar las novelas de la tarde, similar al que condujo Virginia Lago en la década pasada. A pesar de que ya había grabado varios episodios de ese programa, en un momento la producción le informó a Georgina que no se lanzaría al aire y le propusieron A la Barbarossa, el ciclo de actualidad que lleva adelante hace más de un año.

El regreso de Georgina a Telefe fue como reemplazante de Florencia Peña en Flor de Equipo, después de que la actriz renunciara a ese puesto para pasarse a hacer La Puta Ama en América. Además, Barbarossa participó de la segunda edición de Masterchef Celebrity Argentina y quedó en el segundo lugar. Cuando llegó la propuesta de un programa de actualidad, la viuda de Miguel "Vasco" Lecuna fue consultada por el panel y ella se mostró conforme al respecto.

Barbarossa aludió a cómo la afectaba al principio tocar temas de actualidad como casos policiales y reveló las fuertes discusiones que tuvo con su producción por ese motivo. "Los tiempos cambiaron, no son los tiempos de Movete (ciclo que condujo a principios de siglo), no teníamos el minuto a minuto. Pero em dio una felicidad tan grande y una responsabilidad. Hacer actualidad me resultaba pesado, después comprendí. Me resultaba pesado porque es dura la vida, después comprendí de que nosotros éramos útiles (para las causas que visibilizan en el programa)", comenzó su descargo la celebridad de TV.

Georgina Barbarossa, sobre su enojo con los productores del ciclo

Georgina aseguró que se apoya en Paulo Kablan para tratar temas policiales y adhirió que siempre intenta sumar lo lúdico a su programa, a pesar de la seriedad de las noticias que dan. "Es muy difícil. Yo creo que cuando me enfermé fue de apretar los dientes. ¿Sabés las peleas que tuve con Pablo y con Roxy? Yo les decía '¿por qué tenemos que empezar con esas noticias?' Me iba mal, me iba hecha pelota", concluyó en alusión a la primera etapa de A la Barbarossa.