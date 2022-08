Georgina Barbarossa rompió el silencio tras una semana de ausencia en Telefe: "Me llega"

Georgina Barbarossa publicó un mensaje para sus seguidores en las redes sociales aclarando cuándo volverá a la pantalla de Telefe.

Georgina Barbarossa acudió a sus redes sociales para romper el silencio luego de ausentarse durante una semana entera al programa que conduce por la pantalla de Telefe. "Prontito", confirmó la conductora de A la Barbarossa en sus historias de Instagram.

Pese a que sus compañeros intentaron que la falta de Georgina Barbarossa en el ciclo que conduce en Telefe no se notara en las mediciones o los contenidos, lo cierto es que sus faltazos generaron una ola de rumores. Desde algún problema grave de salud hasta conflictos laborales con sus compañeros o el canal, las especulaciones se sucedieron sobre todo porque no había información oficial respecto a las ausencias de Georgina.

Pero fue la propia conductora la que se volcó a sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y espectadores. "Gracias a todos por preocuparse y por los mensajes amorosos que recibí estos días", escribió Georgina en sus historias de Instagram, donde le agradeció a todo su equipo, a la producción y al canal.

"Estoy mucho mejor y me llega toda la buena onda. Prontito vuelvo al programa. Gracias, los quiero", agregó la conductora, confirmando que dentro de muy poco regresará a la pantalla de Telefe. En ese sentido, también habló su representante Alejandra Benevento, que en diálogo con Teleshow contó: "Estaba con muchos dolores de cabeza y mareos así que tiene que hacer reposo unos días, se hizo varios estudios y dieron todos súper bien, tranquilidad por ese lado".

"Solo tiene que hacer reposo y en el canal están de acuerdo con que eso suceda para que pueda volver a pleno el lunes", concluyó Benevento. Lo cierto es que tras una semana de muchos rumores y especulaciones, Georgina Barbarossa finalmente volverá el lunes a conducir el programa que ya se asentó en las mañanas de Telefe.

La publicación de Instagram de Georgina Barbarossa

Nancy Pazos habló de los rumores de enfrentamiento con Lío Pecoraro

Lío Pecoraro y Nancy Pazos enfrentan rumores de mala relación desde que A la Barbarossa comenzó en la pantalla de Telefe. Fogoneado inclusive por ellos mismos por las constantes chicanas que se lanzan al aire. "Con Lío me mato de la risa. Es para que ustedes coman", aseguró la periodista ante la consulta de Socios del espectáculo.

También se rumoreó que Pecoraro habría pedido por contrato que ante las ausencias de Barbarossa fuera él quien quedara a cargo del programa, algo que no sucedió. En ese sentido, Pazos descartó que a su compañero le haya molestado que fuera ella la que reemplazó a la conductora: "El lunes, cuando tuvimos el problema con Georgina, no hubo ninguna diferencia. Lio no dijo ni una palabra… Inventen lo que quieran. Con Lío jugamos".