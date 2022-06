Georgina Barbarossa reveló en Telefe una incómoda experiencia íntima: "Tuve taquicardia"

Georgina Barbarossa estuvo en PH, Podemos Hablar, donde se animó a revelar un episodio para el olvido. La actriz dio detalles de la situación vergonzosa que pasó con un hombre con el que tuvo relaciones sexuales.

Andy Kusnetzoff pidió que hagan un paso hacia el punto de encuentro todos los que hayan pasado alguna situación vergonzosa en su vida. La artista y conductora de TV fue una de las primeras en avanzar, evidenciando de esa forma que tenía una anécdota para contar.

El conductor del programa avisó que le daba temor lo que la actriz pudiera decir. Sin embargo, Georgina Barbarossa relató: "Yo salí con un señor que tenía una cosa muy chiquitita, un micropene, muy chiquitito. Pobre, él se pensaba que era Tarzán, era una cosa impresionante". Y aclaró: "Se daba maña en otras cosas, pero viste que te distraés. Claro, sacaba cosas y yo me distraía, me reía más, ¿entendés? No podés así, así no se puede".

Como era de esperarse, el resto de los participantes y el propio presentador de Telefe quisieron saber a qué se refería cuando mencionaba que el hombre sacaba "cosas". Sin pelos en la lengua, Georgina explicó: "Abría el cajón y sacaba unas cosas que yo no lo puedo creer. Eran cosas que iba sacando, era como jugar al Backgammon, qué se yo, no sé. Yo me distraigo con eso, no puedo. A mí me gusta de verdad, de carne".

En dicho marco, y ante la atenta mirada del resto de los invitados del programa, Barbarossa explicó qué fue lo peor que le sucedió: "Un día me contacto con mi hermana que vivía en Sevilla. En esa época era por mail, no existía todavía el WhatsApp y toda esta cosa". Y dio detalles del mensaje que le quiso enviar a su hermana por correo: "Le digo 'Sí, mirá, tal cosa'. Y le cuento, horrible todo... y le mando, pero con la dirección del señor. Me quería matar en ese mismo instante, tuve taquicardia, transpiré, no horrible".

Georgina Barbarossa.

La respuesta del hombre a Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa asumió que no se dio cuenta que el mail era el del hombre con el que había tenido una experiencia sexual hasta que apretó el botón de "enviar". Sin embargo, y para sorpresa de todos, el hombre le respondió el mensaje. "Después me escribió y me dijo 'Qué lindo que te acuerdes de mí'", señaló. Según precisó, aquel fue el último contacto que tuvo con el hombre.