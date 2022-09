Gasalla reapareció en TV con una tristísima confesión: "Me gustaría seguir viviendo"

Antonio Gasalla y una triste revelación sobre su salud. El capocómico reapareció en televisión y habló sobre su trayectoria y lo que le queda por vivir.

Antonio Gasalla reapareció en televisión con una cruda revelación sobre su vida. Manifestándose sobre su extensa trayectoria, su avanzada edad y los deseos que le quedan por cumplir, el capocómico sorprendió y aludió a las modificaciones que tendrá en sus espectáculos y al tiempo "no muy largo" que le queda por disfrutar.

“Hay que ver relativamente las cosas que uno hizo, cuando las hizo. Hay cosas que ya las hice. Yo tengo 81 años. Cuando uno empieza a armar toda esta historia es una cosa, y después empieza a ser ya la vida de uno”, comenzó diciendo Antonio Gasalla en Socios del Espectáculo. "Me gustaría seguir viviendo. Si yo te digo que a los 81 años yo voy a seguir parado arriba de un escenario y vas a ver los gritos que voy a pegar, y qué se yo… Es decir, hay que adaptarse”

Haciendo hincapié en lo que le queda por vivir, Antonio Gasalla lanzó una frase que entristeció a más de un seguidor del mítico actor. Sin filtros, quien fue uno de los protagonistas de Esperando la Carroza sentenció: "Tanto el público se tiene que adaptar a mí y yo me tengo que adaptar del público. Y mi vida no va a ser muy larga”.

El romance secreto de Oriana Junco y Antonio Gasalla

Oriana Junco dio a conocer un romance de su juventud que causó sorpresa, ya que nunca lo había contado en público. La celebridad de redes reveló que en sus comienzos en el medio del espectáculo estuvo con pareja con el actor y comediante Antonio Gasalla.

Junco estuvo como invitada en La Puta Ama, el ciclo que Florencia Peña conduce en América TV y, en medio de un descargo sobre cómo ingresó al medio artístico, soltó: "¿Me hago amiga y empiezo a salir con quién? Esto no lo conté jamás y lo van a amar ¿Sabes con quién? Con Antonio Gasalla, es la primera vez que lo digo".

"Es más, te voy a contar algo que no sabe nadie. Antonio Gasalla vivía en la calle Callao y Sarmiento y yo vivía en Callao y Corrientes. A Antonio lo conozco porque él guardaba el auto en Sarmiento y Callao", reveló la celebridad ante los ojos estupefactos de Florencia Peña, quien no esperaba que el capocómico sea la persona que Junco iba a nombrar. Y agregó: "Entonces yo, cholula, como lo vi una vez ahí, empecé a ir a comprar comida a la vuelta y ya sabía la hora a la que llegaba porque terminaba de filmar El mundo de Antonio Gasalla. Me hacía el boludo, me ponía gomina y anteojos y todo".