Ganó 2 millones de pesos en Los 8 Escalones y tomó una decisión que sorprendió a Guido Kaczka

Florencia ganó 2 millones de pesos en Los 8 Escalones del Millón y tomó una decisión que conmovió a todos.

Florencia, una participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) ganó el millón de pesos por segunda vez y tomó una decisión inesperada: le cedió su lugar a Juan Cruz, su contrincante, contra quien jugó en la gran final.

Florencia y Juan Cruz fueron los finalistas de este episodio. En la final, se pusieron de acuerdo y ambos eligieron a Nicole Neumann, quien se encarga de hacer preguntas sobre moda y veganismo, para que fuese la encargada de hacerles la pregunta definitoria. Finalmente, Florencia acertó.

"Vamos a ir con moda. Pasó hace muy poquito, hagan memoria. La pregunta es: ¿Cuántos años tiene Valeria Mazza?", los desafió Neumann. Mientras Juan Cruz dijo 47, Florencia dijo 50. Después de varios minutos de tensión y suspenso, Neumann declaró: "Quien la puso exacta es Florencia". Inmediatamente, cayó una lluvia de papel picado y todo el equipo recibió a la ganadora con aplausos.

"¡Dos millones de pesos, Florencia! Florencia tiene dos millones que no se los saca nadie, fuerte el aplauso", exclamó Guido Kaczka. Y le preguntó qué quería hacer ahora: "Decidiste volver. Podés ir por tres millones y que eso te de la posibilidad de ir por cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, o diez... o podés decir 'no doy más de ganar millones'. Depende lo que te pase".

En respuesta, Florencia decidió cederle su lugar a su compañero. "Hasta acá, porque ya disfruté, la pasé bien y llegué a más de lo que venía. Me llevé el doble, así que felicidad plena". "Juan Cruz, decías que venís desde Córdoba, que te gustaría conocer el mar, el Caribe. Tenés la chance de volver, ¿qué vas a hacer?", indagó el conductor, a lo que el joven respondió sin pensarlo que volverá a participar.

El solidario gesto de otro participante de Los 8 Escalones del Millón

Esta no es la primera vez que un participante de Los 8 Escalones del Millón cede su posibilidad de seguir ganando millones de pesos para otro jugador que todavía no los ganó. Carlos, un motoquero y empleado de subte de la línea C, conmovió a todos al cederle su lugar a otro competidor.

Carlos necesita dinero para equipar su casa, ya que no pudo trabajar durante mucho tiempo porque se tomó licencia tras haber sufrido un ACV. Sin embargo, ganó el millón de pesos y después le cedió el lugar a su compañera. "Yo no sé si alguna vez esto ya se dijo acá, pero quiero agradecer a todo el equipo de producción de este programa. Desde el primer día que te llaman te tratan con cariño, con afecto. Si hay algo que somos los motociclistas es agradecidos y solidarios, así que se lo cedo a Leticia", concluyó el ganador.