Gala de eliminación de Gran Hermano: quién se fue este domingo 6 de noviembre

En la tercera semana de competencia, un nuevo participante abandonó la casa por votación del público.

Poco a poco la competencia de Gran Hermano empieza a reducirse y los participantes se enfrentan debido a las rispideces de la convivencia y las diversas estrategias de juego. Y tal como lo dictan las reglas del reality show, este domingo un nuevo concursante se despidió del programa y dejó a solo 15 jugadores dentro de la casa. Este domingo 6 de noviembre cerca de la medianoche se conoció el veredicto del público.

Luego de que Romina, la líder de la semana, salvara a Daniela de la eliminación, la placa quedó conformada por Juan Reverdito, Walter "Alfa" Santiago, Agustín y Mora. Desde el día jueves, los televidentes pudieron empezar a votar de forma negativa y así elegir a quién querían que se fuera del reality show. Finalmente, este domingo se conoció quién de los cuatro nominados juntó más votos en contra y dejó la casa luego de Tomás Holder y Martina Stuart Usher.

En primera instancia se conoció quién fue el primer salvado de la jornada, es decir quien obtuvo menor cantidad de votos por parte del público y se aseguró una semana más en la casa. Con el 6,72% de los votos, Walter "Alfa" Santiago se salvó de la eliminación y se convirtió en el primer elegido de la gente para seguir en competencia.

Unos minutos más tarde, Santiago del Moro volvió a ingresar a la casa de Gran Hermano para anunciar al segundo salvado de la noche. Con el 9,93% de votos en contra, Agustín "Frodo" se convirtió en el segundo salvado de la jornada y se aseguró una semana más en competencia dentro del famoso reality show.

Finalmente, con la placa final a definir entre Juan y Mora, Santiago del Moro anunció quién era el tercer eliminado de Gran Hermano 2022. Con el 60,07% de los votos en contra, Mora se convirtió en la tercera eliminada del reality show. Por su parte, Juan Reverdito obtuvo el 39,93% de los votos y logró salvarse por segunda semana consecutiva de dejar la casa.

El camino de los nominados de la semana

Mora y Juan Reverdito tuvieron una estrategia similar durante las tres semanas de competencia. Aunque si bien el taxista formó parte de el grupo de "Los Monitos" junto a los dos primeros eliminados, en la última semana se alió bastante a sus otros compañeros y tuvo una actitud muy parecida al juego de Mora. Por su parte la participante intentó llevarse bien con todos pero con cierto nivel de "falsedad", ya que luego hablaba mal a las espaldas de los demás, por lo que fue acusada de "lleva y trae". Incluso, Mora es la más votada en redes sociales para abandonar la casa este domingo.

Walter "Alfa" Santiago se colocó entre los nominados por tercera semana consecutiva debido a varios enfrentamientos con sus compañeros por pequeñas cuestiones de la convivencia. Sin embargo, también logró reforzar su vínculo con otros participantes, pero siempre mantuvo la estrategia de "jugar sin grupo".

Por último, Agustín protagonizó ciertos enfrentamientos con sus compañeros, quienes lo "tomaron de punto" para hacerle bromas, dejarlo de lado e incluso acusarlo de hacer la nominación espontánea. Pero en las redes sociales se posicionó como uno de los favoritos, ya que desde las cámaras se pudo observar que ninguna de las acusaciones eran verdaderas.

Participante abandona Gran Hermano y conmociona a Telefe: "Lo decidí"

En Gran Hermano se viven momentos de absoluta tensión. En las últimas horas, y a poco tiempo de una nueva gala de eliminación, un participante del programa confirmó que se va de la casa y generó un gran revuelo en el programa de Telefe, donde la producción quedó completamente shockeada por la decisión.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, uno de los concursantes preferidos de gran parte del público en el reality. Todo comenzó cuando Romina se acercó al patio de la casa para avisarle que la cena estaba lista. "Voy a ir así", le avisó el hombre de 60 años, con mala cara. Y ella le preguntó: "¿Vas a ir así? Bueno...".

Sin embargo, y de manera inesperada, Alfa le comentó: "Me quiero ir, lo decidí". "¿Por qué?", indagó Romina. "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos. No soporto...". Y luego se refirió a la discusión que tuvo por la comida con otra participante en GH: "Ya es la segunda vez que esta piba me jode con la comida. Si ella es una gorda inmunda que lo único que piensa es en la comida, problema de ella. Es la segunda vez...".

Lo curioso de la situación es que Telefe cortó la conversación entre Alfa y Romina justo después de que el participante confirmara que se quiere ir de Gran Hermano. Seguramente, la producción pondrá la charla completa en la próxima gala de eliminación, que tendrá lugar este domingo desde las 22.15 horas.