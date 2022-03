Furiosa respuesta de Sofía Zámolo a su excuñada: "Una pesadilla"

La modelo dio detalles sobre los conflictos entre su familia y Silvana Flores. Sofía Zámolo desmintió las acusaciones de su excuñada.

Sofía Zámolo se expresó sobre las acusaciones de su excuñada, quien asegura que la modelo la desalojó de su casa y la dejó en la calle con su hija. La conductora de televisión desmintió los dichos de la madre de su sobrina y reveló algunas situaciones conflictivas que ha tenido su familia con la denunciante.

"Mi ex vendió la casa en la que vivíamos bajo su titularidad y con ese dinero más un préstamo compró la casa que vivía con Emmi. La casa se puso a nombre de Sofía y se me ocultó durante muchos meses", enunció Silvina Flores, la expareja del hermano de Sofía Zámolo, quien acusa al padre de su hija de hacer esa trasacción solo para que ella no pudiera quedarse en la casa.

Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo, intervino en el descargo de Flores y leyó las declaraciones de Zámolo, tras intercambiar chats con ella. "Me dice ‘en todo lo que dice miente, yo ya voy a salir a hablar, ¡qué mentirosa es esta mujer! Ella amenazaba siempre con que Diego no iba a ver más a su hija", comenzó su descargo la exconductora de La Cocina del Show. Y agregó: "Mi papá siempre estuvo presente, mi mamá pedía por favor ver a su nieta y ella lo impedía. Mi familia vivió una pesadilla con esta mujer, hay una denuncia de violencia de hecha por mi hermano".

"Casi todos los vecinos me contaban de su violencia, a toda la familia nos decía que nos alejáramos. Yo no la veo a la hija porque la última vez ella se me tiró arriba del auto y hay también una denuncia de amenaza y extorsión", cerró la modelo a través del comunicado que leyó la exangelita.

La respuesta de Silvana Flores a Sofía Zámolo

Por su parte, Flores le respondió en vivo a Zamolo y negó cada una de las acusaciones que la presentadora de TV hizo en su contra. "No es cierto porque él la ve. Los vecinos no se hicieron cargo de eso, la denuncia por amenazas está archivada, se me acusó de un falso delito", se pronunció la joven. Lejos de terminar el conflicto en ese comentario, Sofía Zámolo continuó enviándole mensajes de chat a Mariana Brey y así respondía a las aseveraciones que la madre de su sobrina hacía al aire. "Me dice Sofía que la denuncia no está archivada", soltó la periodista y así quedaron aún más dudas en el público televisivo sobre cuál de las dos dijo la verdad.