¡Furiosa! Mirtha Legrand llamó a Adrián Suar, le dijo de todo y le cortó

La diva se pronunció por un error que el productor había cometido en una de sus creaciones audiovisuales. Mirtha Legrand mostró su carácter en la llamada telefónica.

Adrián Suar reveló en una reciente aparición televisiva que tuvo una fuerte discusión con Mirtha Legrand hace algunos años, debido a un error cometido en una de sus ficciones. La diva de los almuerzos se comunicó con el productor y le hizo un lapidario comentario en referencia a un suceso sobre su vida que contó en una de sus creaciones, enfurecida.

“Se enojó Mirtha cuando la hicimos en ATAV, por algún dato que se ve que yo me equivoqué con la información de algún hecho verídico. Obviamente que tuve el llamado al día siguiente, de ‘esto no es así, esto no es asá’. Y cuando quise responder, satác (en alusión a que Legrand había cortado el teléfono). Vos viste como es la abuela”, le comentó Suar a Juana Viale en una mesa que lo tenía como invitado.

En Argentina, tierra de amor y venganza, Suar apostó a una ficción de época, que protagonizaron la China Suárez y Gonzalo Heredia, y decidió homenajear a la diva, con un recuerdo de sus épocas de oro. A pesar de sus buenas intenciones, el resultado no fue el que Mirtha esperaba y el productor tuvo su reto por teléfono.

Fuerte desplante a Adrián Suar de una figura de La 1-5/18

La actriz Leonor Manso renunció a la nueva tira de Adrián Suar antes de su estreno y obligó al productor a hacer un drástico cambio de planes. “Con mucho dolor, me fui de La 1-5/18, la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”, reveló la artista en una entrevista radial con Marcela Coronel.

“Sentí algo físico y mental. Haciendo teatro es muy difícil, es mucha exigencia la televisión. Ahora tiene un ritmo impresionante la novela. Muchas escenas por día. Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos”, continuó la actriz y cerró con un comentario sobre el momento en que se comunicó con Suar para sincerarse: “Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda”.